Fotos: así luce hoy Zharick León, Rosario Montes en ‘Pasión de Gavilanes’

Cada vez se han venido conociendo más detalles de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, que, al parecer, saldrá al aire el próximo año, aunque todavía no se conoce la fecha exacta. Han pasado 18 años desde que la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo se convirtió en todo un éxito.

Varios de los actores que estuvieron en la primera temporada también harán parte de esta nueva entrega. Tal es el caso de Rosario Montes, la cantante que durante toda la trama de la producción vivió enamorada de Franco Reyes. Incluso, en los últimos capítulos se llegó a pensar que había muerto por salvarle la vida a su gran amor, pero finalmente y para tranquilidad de sus fanáticos, eso no ocurrió. Zharick León es la actriz que le dio vida a este personaje que, pese a que no fue uno de los principales, sí dejó huella en Pasión de Gavilanes; por esa razón, no podía falta en la segunda temporada.

Hoy en día, Zharick tiene 47 años y además de actuar en otras producciones como La pola, La ley del corazón, Garzón vive, Operación pacífico, entre otras, también ha estado muy enfocada en su faceta como madre de Luciano de 12 años y Levana de 5, razón por la que ha estado un poco alejada de la televisión en los últimos años.

La actriz le dio un toque de sensualidad, belleza y talento a su personaje de Rosario Montes y, actualmente, sigue descrestando a su millón de seguidores en Instagram con sus sensuales fotos dejando en evidencia que, aunque pasen los años, sigue robando miles de suspiros.