Fotos: Conoce la hermosa hija de Natalia París, a qué se dedica y cuál es su edad

Natalia Paris ha sido una de las modelos colombianas más admiradas del país y fuera de él. También se ha destacado por ser una exitosa empresaria del mundo de la belleza y la cosmética. La colombiana de 48 años fue madre a sus 26 y tras enviudar pocos meses después de haber nacido su pequeña, tuvo que salir adelante sin importar las circunstancias.

“Ser mamá no me ha parecido difícil, somos todo amor y consentimiento. Tal vez es duro ser papá; la parte fuerte, estricta. A mí me toca ejercer los dos papeles”, dijo hace un tiempo la empresaria en una entrevista con RCN Radio.

Mariana Correa es la primogénita y única hija de la modelo paisa Natalia Paris, fruto de la relación que sostuvo con Julio César Correa. La joven tiene 21 años y al igual que su madre, se proyecta para ser una de las modelos más reconocidas del país.

En su cuenta de Instagram acumula los 230 mil seguidores y dentro de su contenido se destacan fotos y videos cantando, dando tips de belleza y mostrando sus atributos. Las fotografías que comparte dejan ver el increíble parecido físico con Natalia.

La joven también es una emprendedora, embajadora de diferentes marcas en el país y también, tiene su propia línea de pañoletas, las cuales luce orgullosa en sus redes sociales. Sin embargo, en varias entrevistas Mariana ha manifestado su deseo de dedicarse al canto, otro indiscutible talento de la joven pues ha sorprendido interpretando temas tanto en español como en inglés.

Muchos de sus seguidores que se sorprenden por su belleza, le han preguntado en varias ocasiones si tiene alguna cirugía en su cuerpo. En una oportunidad la joven respondió: “Se los digo porque sí me gusta que tengan claro que, por el momento, aunque uno no sabe después, pero a mí me gusta en la medida de lo posible ser natural, además me da miedo hacerme esas cosas”.

