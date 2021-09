Fotos: Él es el famoso que se ha negado dos veces a estar en Masterchef Celebrity

Desde el 2018, cuando inició la primera temporada de MasterChef Celebrity, varios famosos se han arriesgado ha demostrar sus habilidades culinarias. De hecho, hay varios de ellos que han asegurado que no sabían cocinar antes de entrar a la competencia.

Piter Albeiro fue el ganador de la primera entrega, donde también participaron famosos como la influencer Luisa Fernanda W, el actor Variel Sánchez, Margalida Castro, entre otros. Por su parte, en la segunda edición concursaron 22 famosos, entre ellos, la exreina de belleza Andrea Tovar, el humorista Hassam, la actriz Mariana Gómez quien interpreta a Irma en La Reina del Flow, Aura Cristina Geithner, entre otros. La ganadora fue la cantante Adriana Lucía.

Pero, sin lugar a dudas, la reciente temporada es la que más ha dado de qué hablar por las constantes polémicas entre varios de sus concursantes. Frank Martínez es uno de los famosos que fue fuertemente criticado por Carla Giraldo, Marbelle, Viña Machado y Catalina Maya por estar dentro del reality y no saber cocinar. Sin embargo, el comediante ha tenido un avance bastante notorio y ya se encuentra dentro de los 10 finalistas.

Varias celebridades han sido invitadas a participar en el famoso reality, pero por diferentes razones no han aceptado. Tal es el caso del presentador José Gabriel Ortíz, reconocido por su programa en RCN Yo, José Gabriel. En medio de una entrevista, el chef Christopher Carpentier, le preguntó al presentador bogotano si sabía cocinar y esta fue su respuesta: “No, aprendí el mes pasado a calentar agua (…) me han propuesto en dos oportunidades entrar a MasterChef, pero yo les dije no, es que no sabría hacer nada”.