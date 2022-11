Fotos: Hassam publicó la curiosa promesa que su hija le hizo firmar tras separarse

En marzo de este año, se hizo público el divorcio entre Hassam, uno de los humoristas más reconocidos del país, y su entonces esposa, la generadora de contenido Tatiana Orozco, madre de sus dos hijas y con quien llevaba 18 años de relación.

El humorista vivió una inesperada situación con su hija menor, meses después de su separación de Tatiana Orozco. Foto: Instagram - Instagram

La noticia sorprendió a los fanáticos que admiraban su matrimonio y que, por ende, esperaban verlos unidos por muchos años más. Por lo que se ha podido observar después de eso, no quedaron en los mejores términos. Tatiana se fue para Estados Unidos a iniciar una nueva vida. Por su parte, el humorista se quedó en Bogotá con las dos niñas.

¿Cuál fue el acuerdo que la hija menor de Hassam le hizo firmar?

Recientemente, el artista mostró a través de sus redes sociales un curioso y particular ‘acuerdo’ que su hija menor, Juanita Gómez, a quien le dice de manera cariñosa ‘Tutty’, le hizo firmar, meses después del divorcio.

En la publicación que realizó, se observa unas fotos de un escrito, hecho a puño y letra de la niña, donde dice: “Mi papá jura no tener novia hasta la muerte y lo jura con el dedo picho. Si no cumple lo echo de la casa y estaré enojada con él. Lo mismo juro yo, con el dedo picho. Y si mi papá es muy sexy y las mujeres lo buscan, él las va a ignorar. Como yo, que también soy muy sexy, guapa, bonita y mucho más, pero ignoraré a todos”, se lee. De igual manera, en una última foto aparecen las manos de los dos mostrando sus dedos meñiques en señal de la promesa.

En la descripción, Hassam agregó: “lo siento chicas. Me hicieron firmar esto. (El dedo picho es nuestro meñique izquierdo que sufrieron accidentes y nos quedaron cicatrices similares) hasta eso compartimos con Tutty. No miren la ortografía, miren la embalada que me pegó”.

Hasta el momento, el post cuenta con más de 9 mil likes y sus seguidores realizaron divertidos comentarios: “Tutty es la primera que va a romper ese acuerdo”, “se jodieron las que querían ser madrastras”, “imagino que ya firmaron el documento que dice que ella no tendrá novio o que se va a un convento”, “algo me dice que la idea no fue de ella, el sí sabe lo que está tramando jejejeje”, “cuando tenga novio, quiero que le muestren este acuerdo”.

¿Qué pasó con Hassam y su esposa?

Tatiana Orozco fue la compañera sentimental de Hassam durante 18 años. Cuando anunciaron su divorcio, los internautas comenzaron a preguntarse sobre las posibles razones.

Los dos publicaron, por separado, un video dando a conocer sus versiones de los hechos, acusándose del uno al otro, de haber estado con otras personas, entre otras cosas que terminaron generando toda una controversia.