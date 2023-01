Fotos: Julia Puig Gali, la mujer por la que Piqué habría cambiado a Clara Chía

La información sobre el triángulo amoroso entre Shakira, Piqué y Clara Chía, no cesa. Con el paso de los días, han venido surgiendo nuevos detalles de lo que, aparentemente, habría sucedido con la relación de la barranquillera con el barcelonés, en la que estaría involucrada la joven de 22 años.

¿Piqué le fue infiel a Clara Chía?

Shakira mencionó, indirectamente, en su nueva canción con Bizarrap, que Piqué la cambió por Clara. Sin embargo, ahora, se conoció, gracias al paparazzi Jordi Martin, que, al parecer, el exjugador del Barcelona no solo habría engañado a la cantante, sino que también lo habría hecho con Clara. “¿La conoces, Gerard? Luego, no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti”, escribió el comunicador en sus redes sociales junto a una foto donde se puede ver el perfil de la joven.

¿Quién es Julia Puig Gali?

De acuerdo con sus declaraciones, la mujer que ahora entró a ser parte de esta historia, se llama Julia Puig Gali, una abogada con un máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance.

Julia tiene su cuenta de Instagram en privado, pero ya se han filtrado algunas fotografías de ella. Por ahora tiene 25 mil seguidores, y, actualmente, también viviría en Barcelona. De acuerdo con las imágenes que se conocen de ella, se evidencia que le gusta viajar mucho. Se desconoce cuántos años tiene, pero, aparentemente, también se ve muy joven, al igual que Clara Chía.

La noticia ha generado miles de reacciones en redes sociales, los internautas han comentado criticado al futbolista por sus infidelidades. “Lo que por infidelidad comienza, por infidelidad termina. Somos el reflejo de nuestros pensamientos, palabras y acciones”, “el que es, no deja de ser”, “la que se lo queda, pierde”, “a este hombre le faltó fue quemar etapas. Definitivamente el problema no fue la edad de Shakira el problema fue la edad de él”, “el karma”, “menos mal Shakira se salió de ahí”, “si pasaste de amante a titular no te olvides que el lugar de amante quedó vacante”.

