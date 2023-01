¿Shakira volvió con Piqué? Este cambio en sus redes sociales enciende el rumor

Los principales titulares de los medios de comunicación nacionales e internacionales, relacionados con el mundo del espectáculo, han sido protagonizados, en su mayoría, por Shakira y Piqué.

La colombiana Shakira habría dejado claro, en su acuerdo de separación con Piqué, que sus hijos Milan y Sasha no vivirían en la misma ciudad que él. Foto: Instagram

Todo parece indicar que ese tema de su separación no tendrá fin, o al menos, no por ahora. La expareja se ha estado enviando indirectas a través de las redes sociales. La más fuertes, surgieron de la nueva canción de la barranquillera con Bizarrap, donde acusó al futbolista de haberla cambiado por Clara Chía.

Shakira y Piqué se vuelven a seguir en Instagram, ¿se vigilan o reconciliación?

Luego de la polémica que se ha generado en torno a la separación de la cantante y el futbolista, surgió un nuevo tema que tiene las redes sociales a punto de “reventar”.

Hasta el momento, se creía que los padres de Milan y Sasha no habían quedado en muy buenos términos y que, al parecer, no pueden verse “ni en pintura”. Las recientes indirectas confirmarían esos rumores.

Personas que han seguido de cerca y al detalle todo lo referente a la ruptura, notaron recientemente que la intérprete de Monotonía y el exjugador del Barcelona volvieron a seguirse en sus cuentas de Instagram. Esa pequeña interacción entre ellos encendió las alarmas, pues ahora se especula que la expareja no está tan distante como se creía.

Aunque ese detalle llamó la atención, también hay que resaltar que se desconoce si en algún momento, después de anunciar su separación, se dejaron de seguir como lo hacen muchos famosos cuando se divorcian, o si simplemente, continuaron siendo amigos en sus redes sociales. Los comentarios no se han hecho esperar: “reconciliación no porque ellos hasta donde se sabe nunca se dejaron de seguir en redes lo cual no quiere decir nada”, “eso es para estar al tanto”, “obvio ya hicieron su marketing con la polémica”, “se están espiando en vivo y en directo”, “ellos nunca van a dejar de tener una relación ya que tienen 2 hijos en común”, “es sano que tengan buena relación por los hijos ya que como pareja no sirvieron al menos como padres sí”, “después de todo la que ha pasado entre estos 2 no hay campo para una reconciliación”, son algunos de los comentarios que han hecho los usuarios de internet.

Muchos dudan que pueda tratarse de una reconciliación, pues al jugador se le ha visto muy feliz y enamorado de Clara Chía, aunque en los últimos días se rumoró que estarían atravesando una crisis por la nueva canción de Shakira con Bizarrap.