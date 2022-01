Fotos: los actores de ‘Pasión de Gavilanes’ que fueron cambiados en esta temporada

Aunque han pasado casi dos décadas desde que se estrenó por primera vez Pasión de Gavilanes, la producción sigue siendo una de las más exitosas de la historia, pues fue retransmitida varias veces en Colombia y en otros países del mundo.

Te puede interesar: ¡Cuenta regresiva! Esta es la fecha de estreno de ‘Pasión de Gavilanes 2′

Desde que se conoció que habría una segunda entrega, los televidentes han estado a la expectativa por conocer hasta el más mínimo detalle de la producción. Las grabaciones se adelantan en la ciudad de Villa de Leyva y varios de sus actores principales estarán también en esta segunda temporada.

Tal es el caso de Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista, Michel Brown (que interpretan a los hermanos Reyes), y Danna García, Natasha Klauss y Paola Rey, quienes le dan vida a las hermanas Elizondo. De igual manera, seguirá Kristina Lilley como Gabriela Acevedo y Zharick León como Rosario Montes. Sin embargo, hay otros actores que no estarán o porque sus personajes murieron o porque fueron reemplazados por otros.

¿Quiénes son los actores que fueron reemplazados para la segunda temporada de Pasión de Gavilanes?

Jorge Cao (Martín Acevedo)

Hace un tiempo se supo que el actor Jorge Cao, quien interpretó al divertido e inolvidable Martín Acevedo, abuelo de las hermanas Elizondo, no estará en esta segunda temporada de Pasión de Gavilanes. Fue él mismo quien lo comentó a través de sus redes sociales, pese a que fue uno de los primeros que, en un inicio, había confirmado su participación. Las razones se desconocen. “Mis queridos amigos y seguidores hoy tengo un mensaje muy personal para ustedes, quiero aclarar algo: Jorge Cao no va a ser parte de Pasión de gavilanes 2, es una decisión personal. Gracias por tanto amor recibido”, dijo a través de un video.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En su reemplazo, llegó el actor Germán Quintero, de 66 años. En sus redes sociales ya ha publicado varias imágenes de su personaje.

Andrea Villarreal (Panchita)

La actriz que interpretó a la confidente de Rosario Montes tampoco estará en la secuela de Pasión de Gavilanes. Por medio de sus redes sociales, Andrea Villarreal aseguró que: “la decisión no estaba en mis manos. No puedo decir nada más. No puedo pasar por encima de las decisiones de Telemundo”.

Te puede interesar: Camila Rojas, la actriz que será la hija de Rosario Montes en Pasión de Gavilanes

El personaje de Panchita no desaparecerá. En su reemplazo, será interpretado por la actriz Constanza Hernández. Así lo confirmó Zharick León en su cuenta de Instagram. “Y con ustedes la nueva y despampanante Panchita López. Gran amiga y asistente personal de Rosario Montes en el Bar Alcalá, quien con su gracia, talento y belleza conquistará muchos corazones”, escribió junto a una foto donde aparece con la nueva actriz.