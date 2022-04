“Fracasar es quedarse por conveniencia”: Carolina Cruz tras su separación

La relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fue una de las más mediáticas de la farándula nacional. De hecho, a días de haber anunciado su ruptura después de 14 años de relación, siguen siendo tema de conversación.

La presentadora de Día a Día le salió el paso a las críticas luego de confirmar públicamente su separación con el actor Lincoln Palomeque. Foto: Instagram

Desde hace aproximadamente un año se venía rumorando que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque estaban atravesando una crisis matrimonial. A raíz de eso, se convirtieron en los protagonistas de muchos titulares en los diferentes medios de comunicación. Finalmente, la semana pasada confirmaron que, en efecto, ya no estaban juntos.

A raíz de la situación, han surgido cientos de mensajes y opiniones por parte de los internautas, muchos de ellos, criticando la decisión de la pareja. En las últimas horas, Carolina publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde suma 7 millones de seguidores. Allí, reposteó un reflexivo mensaje que habla del fracaso en el matrimonio. “Un día nos casamos, formamos una familia, somos felices unos años... y de repente todo cambia, sin darnos cuenta, el amor se acaba. Y entonces la gente murmura, te juzga y al final sentencian: ‘fracasaron en su matrimonio’ y no es cierto”, dice una parte del post que tiene como imagen una pareja durmiendo de espaldas. El mensaje fue escrito por la página @unmodelodemama.

“Fracasar es jugar a ser ‘la familia feliz’. Fracasar es engañar a tu pareja, a tus hijos y a ti mismo... Fracasar es quedarse por conveniencia. Fracasar es manipular a tu pareja con los hijos. Fracasar es vivir una vida gris. Fracasar es no llegar feliz a tu casa cada noche. Fracasar es mendigar el amor de quien ya no te ama. Fracasar es fingir que amas. Fracasar es quedarse por miedo a la soledad. Fracasar es vivir con alguien por miedo al ‘qué dirán’. Fracasar es no luchar por ser feliz. Fracasar es creer que el amor no existe... Mi respeto para todos los que han tenido el valor de no vivir en el fracaso. Y el mayor de los aplausos para todos los que siguen felices y enamorados después de tantos años lucha por tu matrimonio, pero cuando ya no haya por qué luchar ‘lucha por tu felicidad’”, dice el resto del mensaje que fue reposteado por ella, donde escribió “Ufff”.

Aunque Carolina y Lincoln no llegaron al altar, sí fueron una de las parejas más estables de la farándula nacional desde el 2008 cuando iniciaron su relación sentimental.

