Frank Martínez, de MasterChef Celebrity presentó a su novia

Muchos usuarios han expresado su sorpresa, pues hasta el momento, el comediante no había hablado nada de su situación sentimental, por lo que algunos creían que estaba soltero.

El comediante Frank Martínez se ha ganado el corazón de los televidentes colombianos con su participación en MasterChef Celebrity. Pese a que no es el cocinero más destacado del reality, su agradable personalidad alegra no sólo a sus compañeros, sino también a todos sus seguidores. Anteriormente no era el más conocido entre el público, pero gracias al programa su nombre ha dado mucho de qué hablar por los cómicos comentarios que realiza en momentos de más tensión de la famosa cocina.

En su perfil de Instagram ya cuenta con más de 330 mil seguidores, quienes están pendientes de cada movimiento de su vida profesional y personal. De hecho, fueron sus fanáticos quienes se dieron cuenta de una romántica publicación que hizo el comediante paisa. Se trata de un #tbt que publicó junto a su pareja, donde escribió: “Una vez le pedí noviazgo en una rutina para televisión… #tbt de amor”.

La foto, donde se muestra muy cariñoso con su pareja, ya cuenta con más de 35 mil likes y casi 600 comentarios. Sin embargo, sin intención, el comediante terminó rompiéndole el corazón a más de una.

“Acabas de matar mi única ilusión a tu lado”, “las mujeres en Colombia perdiendo las esperanzas en 3, 2, 1”, “No puede ser, Frank tiene novia”, “todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí”, “nos fallaste, cómo que no eres soltero”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron algunas de sus fans, a quienes tomó por sorpresa que ‘El flaco’, como también es conocido, estuviera enamorado.

De la mujer no se conocen muchos detalles, sólo que llevan 4 años de relación, pues en un show que Frank presentó en 2017 aprovechó para pedirle que fuera su novia. En su cuenta de Instagram tiene publicada esa presentación a la que tituló “Hace 4 años pedí noviazgo por TV”. Sus seguidoras están a la expectativa por conocer quién es la mujer que le robó el corazón al comediante.