Catalina Maya reveló por qué las llaman ‘Las 4 babys’ en MasterChef Celebrity

Te puede interesar: Video: Hassam revela si MasterChef Celebrity es libreteado o no

MasterChef Celebrity se ha destacado no sólo por ser el mejor reality de cocina a nivel mundial, sino por las constantes polémicas que ha generado esta temporada en Colombia, especialmente con un grupo de 4 mujeres conformadas por las actrices Carla Giraldo, Viña Machado, la cantante Marbelle y la modelo Catalina Maya, quienes han sido duramente criticadas por conformar un grupo que, según los televidentes, ha creado divisiones dentro del programa. Ahora, a las amigas se les conoce como el equipo de ‘Las 4 babys’.

En una charla que tuvieron las cuatro competidoras, por medio de sus redes sociales, contaron varios secretos del reality, y también revelaron la razón por la que las llaman de esa manera, que incluso, al parecer, no es del agrado de ninguna.

“Eso lo preguntan mucho. El tema de ‘Las 4 babys’ sale por producción. Nosotros salimos de la cocina e inmediatamente nos meten a unas entrevistas… Una vez producción después de una entrevista nos dijo: ay, pero ustedes son ‘Las 4 babys’, entonces todas las preguntas se generaban a raíz de ese nombre.”, dijo la participante del programa, quien, en la prueba de ayer, logró quitarse el delantal negro para no ir a prueba de eliminación.

Puedes leer: Carla Giraldo se disculpa a Liss Pereira por discusión en MasterChef

Además, aseguró que nunca fue idea de ninguna de ellas que las llamaran así. “Realmente el nombre de ‘Las 4 babys’ no es de nosotras, no es que a mí se me ocurrió un día que nos llamáramos así. No, qué boleta, cero. Eso lo puso fue la producción y así nos llaman, pero ahora la culpa es de nosotras, qué vamos a hacer”.

Por su parte, a Viña, sus seguidores también le habían preguntado qué significaba ese nombre por medio de una ronda de preguntas y respuestas de Instagram. Si titubearlo, la actriz respondió:

“¿Las cuatro Babys?, eso no es un nombre de nada, somos cuatro mujeres que nos apoyamos un montón, cada una muy distinta a la otra”, dijo de manera sincera y directa.