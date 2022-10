Frank Martínez no hará más ‘shows’ por su salud mental: “Se me entumecía la cara”

Como a muchos otros famosos, Masterchef Celebrity le cambió la vida al comediante Frank Martínez , también recordado por su aparición hace algunos años en Comediantes de la noche y en otros shows de comedia en Telemedellín. En junio del 2021, los televidentes se emocionaron con el antioqueño de 38 años, cuando participó en la tercera temporada del programa de cocina de RCN junto a otras celebridades como Liss Pereira, Viña Machado, Marbelle y Carla Giraldo.

Desde un inicio, ‘El Flaco’ se volvió uno de los favoritos de los televidentes, gracias a su honestidad y buen humor. El paisa, que fue uno de finalistas del reality, continuó recorriendo el país con su Stand Up Comedy. Hace poco, el comediante preocupó a sus 724 mil seguidores en Instagram, durante una transmisión en vivo, donde habló sobre su actual estado de salud que estaría afectado sus compromisos laborales.

Frank Martínez lucha contra depresión y ansiedad

El exparticipante de Masterchef Celebrity habló sin tapujos sobre su estado de salud y recibió apoyo de sus miles de seguidores. “Muchos saben que yo sufro de problemas de depresión y ansiedad y últimamente eso se me está explotando maluco, hace como 15 o 20 días cuando íbamos a estrenar un show en Medellín me sentía raro, me sentía mal, pensé que era la presión que venía sintiendo desde hace mucho, desde ´Masterchef´ porque eso me cambió mucho la vida, no había descansado y pensé que solo era el agotamiento que venía sintiendo”, inició Martínez, quien reveló varios síntomas que lo asustaron.

Entumecimiento de manos y cara, taquicardia y un miedo constante terminó por preocupar al humorista, quien sufrió un ataque de pánico que le impidió hacer uno de sus shows en su ciudad natal. “A pesar de eso al otro día fui, a pesar que no me sentía para nada bien, fue muy doloroso, porque cuando yo estoy mal me aislo, me quedo solo y siento que en esta ocasión no lo puedo hacer, por compromisos y por un montón de vainas hay que cumplir, entonces estoy camellando mucho con psicólogo, psiquiatra y hasta bioenergético, la verdad no me siento bien, creo que estoy haciendo un esfuerzo por presentarme y sufro mucho en las funciones porque sintiéndome mal me toca hacer reír”, confesó Frank quien confirmó que después de sus presentaciones, ya pactadas, para estos últimos meses del año, espera iniciar el 2023 descansando y dedicándose tiempo a sí mismo.

Finalmente, agradeció a sus fanáticos y el público que paga una boleta para verlo, “eso es lo que me mantiene ahí con un poquito de cuerda para decirles que voy a cumplir con los show que ya tengo programados este año. El año entrante voy a pegarme un pare mientras me recupero y como que le encuentro emoción nuevamente a muchas cosas, mientras me encuentro a mí mismo”.