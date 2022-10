Cristiano Ronaldo: la razón por la que el futbolista no bebe ni tiene tatuajes

Con 37 años, y casi dos décadas de experiencia en el fútbol profesional, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro es un referente del deporte alrededor del mundo. El jugador de la Selección de fútbol de Portugal, además de ser el máximo goleador histórico del combinado, además de otros logros profesionales como El Balón de Oro, Bota de Oro de La Eurocopa, Bota de Oro de la Premier League, también es un ejemplo a seguir para millones de fanáticos que aplauden su talento, aspiran a ser como él en la cancha, o simplemente admiran su forma de ser.

Dentro de las muchas cosas que sus seguidores admiran del deportista están las estrictas reglas que tiene en cuanto a sus hábitos alimenticios y sus rutinas. creencias de llevar la vida, por ejemplo, sus hábitos alimenticios y rutinas. Cristiano, quien sostiene una relación sentimental con Georgina Rodríguez desde 2017, tiene estrictas reglas en cuanto al consumo de alcohol y los tatuajes. Las razones que lo llevaron a adoptar esas medidas radicales tienen que ver una parte de su historia de vida.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no ingiere licor?

La niñez del jugador, nacido en Funchal, Madeira, en Portugal, fue humilde y carente de lujos. Cristiano es el menor de los cuatro hijos de Maria Dolores dos Santos, quien limpiaba casas, y José Dinis Aveiro, que se desempeñaba como jardinero. A sus limitaciones económicas se agregó un nuevo problema: la adicción que su padre tenía por el alcohol.

En 2005, cuando Ronaldo brillaba como jugador del Manchester United, perdió a su padre, quien falleció en septiembre de ese año, debido a una insuficiencia hepática provocada por el licor. El hombre, de 52 años, no pudo ver el triunfo de su hijo, que en ese momento tenía 20 años. “Me pone triste ser el número uno y que él no haya visto nada. Mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo mayor me ha visto recibir premios, pero mi padre nunca lo hizo”, confesó en una ocasión. Años después, su hermano mayor, Hugo, se sometió a rehabilitación por su adicción a las drogas, y el tratamiento lo pagó la estrella del fútbol.

Estos dos sucesos fueron determinantes en la vida del futbolista, y el no consumo de drogas y de alcohol comenzaron a ser parte de sus hábitos de vida. La regla es tan estricta, que ni siquiera en celebraciones especiales se toma una copa. Hace unos años, su mamá, Dolores Aveiro habló sobre la decisión de su hijo. “Cristiano ha visto lo que la bebida y las drogas pueden hacer en las personas cercanas a él, y es parte de la razón por la que se ha convertido en quien es hoy. Lo que le pasó a nuestra familia explica por qué Cristiano no tiene vicios”.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no tiene tatuajes?

El portugués no tiene ni una línea de tinta en su cuerpo por una noble razón: todos los años dona sangre y médula ósea. Además de ser uno de los embajadores de las campañas de la Cruz Roja, en el 2011, le donó médula ósea al hijo de su colega Carlos Martins. El pequeño sufría de leucemia.