¿Fue por dinero? Christian Nodal habló por primera vez de su ruptura con Belinda

Mucho se ha hablado de la ruptura de Christian Nodal y Belinda. La pareja prometía ser una de las más sólidas del mundo del espectáculo, tanto, que ya se hablaba de matrimonio, pues el año pasado se comprometieron y parecían estar muy enamorados.

Se rumora que la mamá de Nodal le habría dicho a Belinda que mejor buscara otro novio. Foto: Instagram

Sin embargo, hace pocos meses sorprendieron a sus fanáticos al anunciar la cancelación de su compromiso y la ruptura definitiva de su relación. Aunque no dieron mayores detalles de la razón que los llevó a tomar esa decisión, muchos internautas y medios de comunicación internacionales llegaron a especular que habría sido, supuestamente, por problemas económicos.

Al parecer, Belinda le había pedido dinero a Nodal para pagar una deuda. También se especuló que, al parecer, Cristy Nodal, suegra de la intérprete de Luz sin gravedad, le habría pedido que dejara a su hijo, supuestamente por todos los gastos que éste habría tenido desde que comenzaron su relación. Sin embargo, los protagonistas de la historia no habían confirmado o desmentido esos rumores.

Christian Nodal habló de su ruptura con Belinda

Luego de varios meses de polémica por su ruptura con Belinda, el artista mexicano decidió hablar sobre lo que verdaderamente pasó, desmintiendo completamente que se haya tratado por problemas monetarios. “Ni cosas de dinero, ni cosas de todo lo que se habló, se habló de muchas cosas y muchas historias. Lo que expusimos al mundo de mucho amor y muchos momentos bonitos, eso es lo que se tiene que quedar”. Además, aprovechó para enviarle un mensaje a Belinda. “Más allá yo estoy bien y espero que ella esté bien y siempre le esté yendo increíble”, dijo en entrevista con el programa Las Estrellas.

Entre otras cosas, aseguró que en su relación no todo fue color de rosa, sino que también, enfrentaron momentos no tan buenos. “Viví una etapa muy preciosa, viví unos momentos muy bonitos. Creo que como pareja vivimos momentos muy bonitos y momentos malos como todo. Lo único que yo nunca quise era que alguien fuera el culpable, ¿Me entiendes? Yo quería dejar las cosas así, porque a veces como tú sabes, la gente siempre trata de malinterpretar las cosas”.

El artista abrió su corazón y le envió un mensaje a todos los que se han encargado de dañar su imagen y hacerlo ver como el culpable. “Yo lo que creo es que a la gente se le olvida que soy humano, a mí no se me olvida que tengo millones de seguidores, a la gente se le olvida que soy humano, que tengo 23 años y que estoy aprendiendo”.

Por otro lado, afirmó que en este momento se encuentra resolviendo asuntos legales, pero manifestó estar tranquilo con el proceso. “Hay demanda, hay muchas cosas que están pasando en este momento, pero, hasta en el futuro, en unos añitos, voy a poder salir y decirles ‘Miren, aquí está’ (representó un papel con su mano) y dejar en vergüenza muchas cosas. Estoy tranquilo, legalmente no tengo nada que me preocupe, en ni una sola cosa, nada. No hay nada que me puedan hacer, porque no se ha hecho nada malo, no se ha obrado de ninguna mala manera y siempre hemos trabajado correcto y cómo se debe. Cuando ya nos cansamos de seguir jueguitos, que no iban bien, pues esas fueron las consecuencias, el ‘Ah, bueno, pues mira, lo asustamos para que venga y firme otra vez’, pero no”, puntualizó.

Video, cortesía Las Estrellas.