¿Cuántos años tiene en realidad Belinda, exnovia de Christian Nodal?

La vida de la cantante Belinda ha sido motivo de conversación en redes sociales y medios de comunicación, no solo por su carrera artística, sino también por todo lo que tenga que ver con su vida privada.

Te puede interesar: ¿Por qué Belinda y Christian Nodal terminaron? Esto es lo que se sabe

En el último año fue tendencia por su relación con el también cantante Christian Nodal, con quien se había comprometido, pero este año anunciaron su ruptura, noticia que sorprendió al mundo del espectáculo, pues ese matrimonio era uno de los más esperados para este 2022. Las razones aún son desconocidas, pues ninguno de los dos ha brindado alguna declaración al respecto, pero en medios de comunicación internacionales, y en redes sociales se ha especulado sobre un supuesto problema económico.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuál es la edad de Belinda?

Otro tema que ha generado polémica entre los internautas ha sido el de la edad de Belinda. Algunos fanáticos han asegurado que la artista ha ocultado su verdadera fecha de nacimiento, convirtiendo en todo un misterio cuántos años tiene realmente.

Según algunas páginas de internet, Belinda nació el 15 de agosto de 1989, lo que quiere decir que este año cumpliría 33 años. Sin embargo, hace unos años se filtró en redes sociales una supuesta foto del pasaporte español de la cantante, donde se observa una fecha diferente de nacimiento que corresponde al 15 de agosto de 1992. Según ese documento, este año llegaría a los 30 años. A su vez, esta última fecha corroboraría lo que la artista dijo cuando inició su relación con Nodal. “El próximo 15 de agosto cumplo 28 años. Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él. Además, no son muchos años de diferencia, son solo seis”.

Te puede interesar: Esta es la verdadera razón por la que Christian Nodal se tatuó la cara