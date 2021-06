Fusión esperada: Backstreet Boys y Nsync forman nueva banda

Para sorpresa de todos sus seguidores, los integrantes de Backstreet Boys y Nsync se reunieron para formar un nuevo proyecto, con el fin de rescatar los éxitos musicales que los llevaron a la fama a nivel mundial.

En redes sociales, se dieron a conocer algunas imágenes que muestran a los integrantes de ambas bandas (Nick Carter y AJ McLean de Backstreet Boys y Lance Bass y Joey Fatone de Nsync), ensayando una coreografía de Bye, Bye, Bye, un clásico de Nsync, tema que fue lanzado en el año 2000 y, que, además, ocupó el puesto número 4 de la lista Hot 100 de Billboard. Así mismo, también circuló un video donde cantan I Want it That Way.

La unión se dio para ofrecer un concierto en Los Ángeles, que apoya la comunidad LGBTIQ+. Muchos se preguntan por qué no está Justin Timberlake, pero en una entrevista con la revista Variety, McLean afirmó que el cantante será bienvenido a este nuevo y gran proyecto “Cuantos más, mejor. Los fanáticos todavía quieren una gira de Backstreet y NSYNC, pero tenemos que ser los 10. Es la única forma de hacerlo funcionar”, aseguró.

No sólo para ellos, sino para muchos seguidores, la rivalidad que tenían las dos bandas ya es cosa del pasado, y este reencuentro produjo nostalgia en todos los que crecieron con su música.

Esta reunión se hizo viral en redes sociales, y acumula cientos de comentarios de seguidores que piden que Justin Timberlake se una a Back Sync, para que quede perfecta la agrupación.

Por su parte, Nick Carter afirmó a varios medios internacionales que: “No podemos revelar demasiado. Básicamente, Lance, Joey, yo y AJ solo vamos a decir que vamos a hacer algo especial. Lo anunciaremos en la próxima semana ... Y será enorme. Será realmente grande y estamos muy emocionados”.

El año pasado, empezaron a surgir rumores de la reunión de las agrupaciones, cuando los integrantes de Backstreet Boys no descartaron una gira con Nsync.

