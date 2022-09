Gerard Piqué: altura, edad, su separación de Shakira y su relación con Clara Chía

Gerard Piqué es un reconocido jugador de fútbol español. Juega como defensor para el F.C. Barcelona y saltó a la fama mundial no solo por su desempeño deportivo, sino por su relación con Shakira.

Su carrera comenzó en 1997, cuando entró a la academia del Barcelona, donde estuvo durante siete años. Luego, en el 2004, recibió una oferta para el Manchester United F.C, y con ese equipo tuvo su primer contrato profesional, desempeñándose como uno de los jugadores del equipo principal.

Posteriormente, fue cedido al Real Zaragoza, equipo con el que jugó 22 partidos, después de un año regresó al club inglés. En el 2008 volvió a recibir una oferta del F.C. Barcelona, equipo con el que firmó un contrario a largo plazo. Desde entonces, ha permanecido en ese combinado, donde ha jugado más de 200 partidos.

Gerard Piqué sigue pendiente de sus empresas, aunque está pensando en poner remedio a los rumores sobre él. Foto: Getty

¿Cuántos años tiene Piqué?

El futbolista nació el 2 de febrero de 1987, en Barcelona, Cataluña. Hijo de Joan Piqué y Monserrat Bernabeu, quien se desempeña como directora de un prestigioso hospital de traumatismos vertebrales en Barcelona. Actualmente, el deportista tiene 35 años.

¿Cuál es la altura de Gerard Piqué?

Uno de los datos más curiosos, que siempre han querido saber los fanáticos del ex de Shakira, es su altura. Según información generada por internet, el defensor del Barcelona mide 1,94 metros.

¿Cómo se enamoró Piqué de Shakira?

Shakira y Piqué se conocieron en el 2010 durante el festival Rock in Río. Hace un tiempo, el futbolista contó en una entrevista en el programa TV3 Fora de serie, conducido por Jordi Basté, cómo inició su historia de amor con la colombiana. “La conocí en Madrid cuando estábamos preparándonos para el Mundial de Sudáfrica. Yo ya había salido en el video del Waka-waka. Un día le escribí preguntándole por la temperatura de Sudáfrica y ella me respondió con una parrafada inmensa. Eso no era normal, por lo que empezamos a hablar y llegó un punto en el que le dije que teníamos que llegar al final para volver a vernos”.

Una vez se acabó el campeonato, comenzaron a salir hasta que se enamoraron y comenzaron una relación, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Duraron juntos más de una década, hasta que, en junio de este año, anunciaron su separación al parecer, por una infidelidad del jugador con Clara Chía, una mujer mucho más joven que él y que Shakira.

¿Cuántos años de edad le lleva Shakira a Piqué?

Para nadie ha sido un secreto que Shakira es 10 años mayor que Piqué. La colombiana tiene 45 años, mientras que él tiene 35. Pese a las críticas por la diferencia de edad, para la expareja eso nunca fue de mayor interés.

¿Quién es Clara Chía, la novia de Piqué?

La noticia de la separación de Shakira y Piqué se convirtió en escándalo. Con el paso de las semanas, se conoció que el futbolista estaba saliendo desde hace varios meses con Clara Chía, una joven de 23 años, estudiante de Relaciones Públicas y quien, al parecer, trabaja en la empresa del jugador, lugar donde se habrían conocido y, posteriormente, enamorado.

Aunque ninguno de los dos se ha referido al respecto, ya han circulado varias imágenes compartiendo muy cariñosos, dejando en evidencia su polémico romance.