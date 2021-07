Greeicy preocupó a millones de fans por su estado de salud post COVID-19.

La actriz y cantante Greeicy Rendón alarmó a sus millones de fans al publicar en sus historias de Instagram un video en el que afirma: “Estoy bien, estoy muy bien, solo que después de que me dio el covid quedé como con una tos ahí medio maluca que me da como por ratos”. Las declaraciones las hizo mientras llevaba en su rostro una mascarilla de oxígeno y nebulizaciones, lo cuál a primera vista preocupó a sus seguidores. Este equipo de prevención médica fue proporcionado a la artista e influencer en una de las carpas de la producción televisiva que se encuentra filmando actualmente para una plataforma de streaming. Allí agregó: “Aquí me consienten, me cuidan. Los muchachos pendientes de la bioseguridad, nos regañan todo el tiempo por las mascarillas… pero estamos bien, solo que me dio un ataque de tos”. Greeicy y parte de su familia padecieron de COVID-19 a finales del año pasado, y aunque en ese entonces la intérprete de ‘Más fuerte’ se reservó la situación hasta que la superó, comentó que su mamá fue quien atravesó por un cuadro clínica más delicado.

