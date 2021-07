Jessica Cediel reveló con quién duerme en Japón mientras cubre los Olímpicos.

Jessica Cediel hizo una particular confesión desde Tokio, donde se encuentra ejerciendo su profesión de periodista para la cadena Telemundo con motivo de los Juegos Olímpicos que iniciarán el próximo viernes 23 de julio con la ceremonia inaugural en el nuevo Estadio Olímpico de dicha ciudad. A las preguntas de sus seguidores respecto a quién la acompaña y con quién duerme, Jessica respondió: “Miren mi compañía, con este gordo duermo yo todas las noches. Este osito me lo regaló mi papá cuando yo tenía 4 años y cuando me muera quiero que me entierren y me quemen con él”, afirmó la presentadora, confesando que este muñeco de peluche la acompaña a todo lugar a donde viaja y es su compañero fiel e inseparable desde hace 35 años.

Cediel llegó el 1 de julio a Japón con el objetivo de cubrir los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para la cadena Telemundo de Estados Unidos, donde tal cual lo confirmó en primicia a la revista Vea hace unas semanas, ella realizará notas de entretenimiento, “Yo soy la que va a hacer toda la reportería de color, es decir entretenimiento, hagan de cuenta como lo que hacíamos en La vuelta al mundo en 80 risas, pero para Telemundo. Se trata de contarle a la gente un poco acerca de los lugares turísticos, el comercio, la gastronomía, hacer notas con el público, los atletas y sus familiares”. Jessica hace parte de un equipo de NBC/Telemundo compuesto por cientos de profesionales que durante el próximo mes estarán informando todo lo concerniente al evento deportivo más importante del calendario olímpico global.