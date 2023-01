Greeicy Rendón lloró al recordar sus años de relación con Mike Bahía ¿por qué?

Greeicy Rendón fue otra de las muchas famosas que escogieron el último día del año para agradecer todo lo que vivieron en el 2022. La caleña celebró el fin de año y le dio la bienvenida al 2023 acompañada de su familia, su hijo Kai y prometido Mike Bahía en una amena reunión que se llevó a cabo en su casa campestre ubicada a las afueras de Medellín.

La cantante compartió con sus 21.7 millones de seguidores en Instagram una emotiva reflexión que la llevó hasta las lágrimas de felicidad. Allí, mencionó lo mucho que aprendió desde que se convirtió en madre y regresó a los escenarios nacionales e internacionales junto al padre de su hijo.

Greeicy Rendón envió emotivo mensaje de fin de año

Greeicy Rendón inició el 2022 comprometida con su pareja de más de ocho años, Mike Bahía. En octubre del 2021, el cantante caleño pidió la mano de su novia frente a miles de personas durante un concierto de Alejandro Sanz. A los meses, anunciaron que estaban esperando su primer hijo. En abril del 2022, nació Kai, su primogénito que hasta el momento se sigue llevando la atención de sus fanáticos, a pesar de no haber mostrados su rostro públicamente.

“Ha sido un año tan bonito, tan gigante. Se acaba un año que ha sido para mí maravilloso, soy madre, cumplí 30 años y con ellos un montón de sueños. Estoy mejor de lo que un día visualicé. GRACIAS”, dijo la artista junto a varios recuerdos de su 2022. Después, en la noche del 31 de diciembre interactuó con sus seguidores en medio de lágrimas.

La caleña abrió su corazón y con los ojos vidriosos expresó “Se acabó el año. Aquí es donde me pregunto: por qué empiezan a sonar esas canciones y se sienten cosas en el estómago. Yo digo no vayan a llorar y yo ya estoy llorando. Yo igual siempre lloro, pero no sé porque la gente espera las 12 de la noche para llorar. Que el año que viene esté lleno de cosas lindas, de mucha salud, de muchas ganas y mucha disposición. Trabajen por lo que quieren, por lo que sueñan. Feliz Año para todos”, dijo para también confirmar que en febrero de este 2023 cumple nueve años de relación con su ahora prometido.