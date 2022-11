“Me tiene secuestrada”: Greeicy Rendón y Kai no dejan ir a Lina Tejeiro de su casa

Greeicy Rendón y Lina Tejeiro tienen una sólida amistad hace casi diez años. Las dos artistas, que son las celebridades más buscadas en redes sociales no viven en la misma ciudad, pero mantienen un vínculo que sigue intacto a pesar de la distancia.

Hace tres semanas, las dos famosas se reencontraron, después de un tiempo sin verse y disfrutaron del show de Bad Bunny en Medellín. Desde ahí, según las escasas publicaciones que la llanera ha compartido en sus redes sociales, se les ha visto juntas en la casa campestre de Greeicy y Mike, ubicada en las afueras de la capital antioqueña. Lina también los acompañó, hace unos días, a Caracas, donde se presentaron en medio de su gira, Amantes Tour.

Lina Tejeiro fue ‘secuestrada’ por Greeicy Rendón y Kai

Hoy, Tejeiro regresó a sus redes sociales, y compartió con sus 9.8 millones de seguidores en Instagram, algunas fotografías que se tomó con su amiga. Después, la cantante y la actriz sorprendieron a sus fans contándoles, entre risas, una situación que llevaban ‘discutiendo’ durante más de diez minutos.

En el video se escucha a Lina diciéndole a Greeicy que necesita regresar a su casa, en la capital colombiana, mientras que la mamá de Kai le insiste en que se quede un día más. “Déjeme ir por favor. Yo me tengo que ir para mi casa y Yeliana me está convenciendo de que no me vaya para mi casa”, expresó Tejeiro.

Aunque la compañía de su amiga es importante, la prometida de Mike Bahía reveló otra de las razones por las que ‘no deja ir’ a su colega. “Vea, ella llegó aquí, me enamoró a mi hijo, me lo tiene ‘embejucado’ y me le va a romper el corazón. Todos los días se levanta con una canción que ella le enseñó, y ahora mi niño mañana por toda la casa con eso”, dijo entre risas, mientras la ex de Juan Duque y Andy Rivera ‘pide ayuda’ a sus seguidores. “No, no puedo con esta manipulación, necesito ayuda, vengan por mí, me tiene secuestrada”, finalizó riéndose.