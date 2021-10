¿Greeicy Rendón y Mike Bahía serán papás?, detalles lo confirmarían

La historia de amor de Greeicy Rendón y Mike Bahía comenzó hace más de 9 años. Se conocieron en una fiesta, pero fue ella la que se propuso a conquistarlo y lo logró. Así lo contó hace un tiempo en una entrevista con Fans en vivo, emitida por YouTube. “Yo nunca había hecho esto en mi vida, nunca había conquistado a un hombre porque por lo general una como mujer espera, pero no sé qué me pasó y le dije ‘mirá te voy a decir una cosa, sé que te va a parecer la mujer más loca del mundo, pero siento que me puedo enamorar de vos, siento que solo me falta conocerte por dentro y sos la persona de mi vida”. La respuesta de él fue ‘wow’ y bueno, más me gustaba”, aseguró la también actriz.

Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más estables de la farándula nacional. Greeicy y Mike no solo son novios, también son grandes amigos, cómplices y comparten el gusto por la música, tanto, que ya han sacado un par de canciones juntos. Después de que ambos asistieran a la fiesta de cumpleaños de Lina Tejeiro, se levantaron rumores en redes sociales de un supuesto embarazo de Greeicy. Según el portal Rechismes, fuentes cercanas a la pareja afirmaron que estarían esperando a su primogénito.

“No se le ha vuelto a ver tan activa en sus contenidos de redes sociales como antes. Anteriormente, la caleña compartía muy seguido fotografías en Instagram posando en bikini o posteaba coreografías de bailes, y hace más de un mes que no lo hace”, aseguró esa página de entretenimiento que le sigue la vida a los famosos.

Otro de los argumentos que circulan en las redes que confirmarían su embarazo, es que Greeicy llegó a la fiesta de su mejor amiga Lina Tejeiro con un vestuario ancho, algo raro en la cantante que, generalmente, suele utilizar atuendos ceñidos al cuerpo. Hasta el momento, solo se trataría de especulaciones pues no se ha confirmado o desmentido esa información.