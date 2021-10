No tengan ese hijo: Cristina Hurtado y Josse Narváez sobre encuentro con el diablo

Cristina Hurtado y Josse Narváez están muy felices por la llegada del otro integrante de su familia, su tercer hijo, que ya se conoce que es otro varón, pero hasta el momento no han revelado su nombre.

La presentadora ya se encuentra en su séptimo mes de embarazo, y aunque tiene que permanecer en reposo absoluto hasta el día del parto, en sus redes sociales ha mostrado cómo ha disfrutado esta etapa, además, ha contado varios detalles de su vida que, hasta el momento, nunca había revelado.

Tal es el caso de una reciente entrevista en el programa Se dice de mí, donde la presentadora y su esposo Josse Narváez recordaron cómo inició su historia de amor, sus inicios en el mundo de la televisión y cuando se enteraron que estaban esperando a su primer hijo. Según relataron, vivieron momentos de angustia porque apenas estaban iniciando con sus carreras artísticas. En primera instancia, no le habían querido contar a nadie sobre el embarazo, pues no sabían qué hacer. Fue en esa época cuando, además, tuvieron un extraño encuentro con un hombre en un centro comercial.

“Estábamos una vez en Unicentro, nadie sabía, no había ningún familiar, nadie que supiera lo del embarazo, era la cosa más íntima, solo Cris y yo. Estamos sentados y se nos viene un tipo, un señor de 70 años, mono, ojiazul, bien presentado (…) el man iba caminando se nos acerca y nos dice “ustedes no tengan ese hijo”, relató Josse Narváez, presentador de Guerreros. Además, agregó que ese hombre se perdió entre la gente, mientras él y Cristina quedaron completamente en shock y temblando, porque no creían lo que acababa de ocurrir.

“Nos preguntábamos qué es esto. Lo que dijimos fue ‘Dios mío es el diablo’. Era muy normal, una persona de verdad”, explicó durante la entrevista. Después de ese extraño momento, la pareja se unió más, y juntos decidieron sacar adelante a su hijo. Hoy, más de 15 años después, recuerdan que fue la mejor decisión de sus vidas, pues Juan José como llamaron al niño, es una completa bendición para su hogar, que de hecho, está a punto de recibir al nuevo integrante de la familia Narváez Hurtado.