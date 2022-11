Harry Styles: nombre, edad, tatuajes, relación con Olivia Wilde y más del cantante

Como muchos otros ídolos, cuando Harry Styles inició su carrera en la música recibió halagos, pero también críticas sobre su poca experiencia y corta edad. En 2010, cuando tenía 16 años, se presentó en la séptima temporada del concurso musical The X Factor con la canción Isn’t She Lovely, de Stevie Wonder, y sorprendió con su talento.

En el concurso de talento, y gracias a la experticia del mánager Simon Cowell, se formó la banda integrada por Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson y el mismo Harry Styles. El quinteto quedó de tercer lugar en el concurso, y aunque no se llevó el triunfo, obtuvo su primer contrato discográfico.

¿Cuántos años tiene Harry Styles?

Harry Edward Styles, quien hoy domingo 27 de noviembre cantará en el Coliseo Live de Bogotá, nació el 1 de febrero de 1994 en Holmes Chapel, Cheshire, Reino Unido. El cantante, compositor y actor británico de 28 años. Durante seis años, la agrupación One Direction se convirtió en una de las ‘boy band’ más famosas de todo el mundo, pero en 2016 anunció su “descanso indefinido”. Inmediatamente, Styles inició su carrera como solista y un año después publicó su primer álbum homónimo.

Desde ese momento, el cantante se convirtió en uno de los jóvenes más cotizados y ricos del Reino Unido. El año pasado inició su segunda gira mundial como solista, llamada Love on Tour, que, según medios británicos, ha contribuido a aumentar su patrimonio, que ahora sería en 121 millones de dólares, posicionándolo como una de las estrellas jóvenes más ricas.

¿Cuántos tatuajes tiene Harry Styles en total?

Hasta el año pasado, los fanáticos del cantante se dieron a la tarea de enumerar los tatuajes del cantante de As It Was, y la mayoría coincidieron en que tiene más de 56. Uno de los más comentados es la estrella negra que se hizo, a los 18 años, en la parte interna de su brazo izquierdo.

Entre sus tatuajes se destacan el de “17 Black” y “Pingu”, que según el tatuador Kevin Paul, el artista ‘copió’ de su amigo, el también cantante Ed Sheeran. “Básicamente, Harry perdió dinero apostando (creo que en Australia) y lo perdió con el 17 negro. Esto ocurrió durante los comienzos del fenómeno One Direction. Decidimos hacer 17 Black y Pingu el mismo día. Él y Ed habían salido la noche anterior, se enfadaron y empezaron a hablar de sus programas de televisión favoritos de la infancia. Pingu era el preferido de ambos, por lo que decidieron tatuárselo”, contó para la revista GQ. También tiene una mariposa, que plasmó en su piel a los 19 años, un barco en la parte superior de su brazo izquierdo. En sus clavículas tiene las fechas de nacimiento de sus padres, el nombre de su ahijado Jackson y el nombre de su hermana Gemma en hebrero.

Novias de Harry Styles

En los 12 años que lleva el cantante frente a los reflectores de la prensa, se ha mostrado románticamente con varias personalidades de la farándula internacional. En el 2012 se le vio por primera vez con famosas relacionadas con el mundo del entretenimiento. Primero fue captado besándose con la modelo neozelandesa Emma Ostilly, quien estuvo en el video musical Gotta Be You, de One Direction, pero su relación no trascendió. En el mismo año se le vio con la cantante Caggie Dunlop y ella fue quien, dos años después, contó que su romance muy poco.

En el 2012 sostuvo una de sus relaciones más comentadas, con la también cantante Taylor Swift. Aunque ninguno de los dos habló públicamente al respecto, las pocas fotos que existen fueron muy dicientes, además de las supuestas canciones que ambos habrían escrito y dedicado mutuamente. Los rumores de malos términos entre ellos finalizaron cuando se reencontraron en los Grammys del 2021 y se abrazaron con mucha ternura. Kimberly Stewart, Kendall Jenner, Georgia Fowler, Sara Sampaio, Camila Rowe y Kiko Mizuhara son otras celebridades que han sido vinculadas sentimentalmente con el artista, hasta que comenzó su relación con la actriz Olivia Wilde.

En enero del 2021, el cantante asistió a una boda con la actriz de 38 años, acto que confirmó su relación romántica. Su amor habría empezado gracias a la película Don’t Worry Darling, protagonizada por Styles y dirigida por Olivia. Hace una semana, la revista People confirmó que la pareja había decidido dar fin a su relación por las agendas apretadas de ambos. “Él todavía está de gira y ahora se va al extranjero. Ella se está enfocando en sus hijos y su trabajo en Los Ángeles. Es una decisión muy amistosa. Todavía son amigos muy cercanos. En este momento, tienen diferentes prioridades que los mantienen separados. La presión pública sobre ellos ha sido difícil. Han tenido altibajos a lo largo de la relación”, le dijo a la revista una fuente cercana a la pareja.