Drew Barrymore actriz de ‘ET’ recibió confesión del director Steven Spielberg

Con solo siete años, Drew Barrymore interpretó su primer protagónico en el cine, E.T., el extraterrestre, la icónica película de Steven Spielberg, que en 2022 cumple cuarenta años de haberse estrenado en los cines del mundo y que marcó su camino a la fama.

Celebrando las cuatro décadas de una película que, sin duda, marcó la historia del cine de los años ochenta, la actriz, que dio vida a Gertie, la hermana de Elliot, el protagonista, interpretado por Henry Thomas, reunió a sus compañeros de elenco para un especial de su programa, The Drew Barrymore Show.

La actriz Drew Barrymore, recordada por protagonizar la icónica película ‘ET, reconoció que durante todo el rodaje pensó que el extraterrestre era real. Foto: Instagram

Drew Barrymore confiesa que creía que ET era real

En el adelanto que la actriz compartió sobre que sería el anhelado capítulo, la californiana confesó que, durante todo el rodaje, y por muchos años de su infancia, creyó que el extraterrestre ET era real, por eso lo consideraba y trataba como un integrante más del elenco. “Yo creía que E.T. era real, yo realmente lo amaba, de una manera muy profunda”, dijo, y agregó que recordaba las conversaciones que tenía con él sobre ir a almorzar.

Ante las confesiones, sus invitados, el actor Henry Thomas, quien interpretó a su hermano Elliot; Robert MacNaughton, Michael, el hermano mayor, y Dee Wallace, Mary, la mamá de los niños, coincidieron en que ya sabían acerca de la revelación de Barrymore. “Lo primero que recuerdo es que estábamos en el set y hacia un poco de frio y tú le preguntaste a la chica de vestuario que si te podía pasar una bufanda para el cuello de E.T. porque le iba a dar frío, así que envolviste su cuello con la bufanda”, rememoró Thomas. En ese momento, el público reaccionó con un sonido de ternura.

Luego, Dee Wallace reveló una maniobra que el director Steven Spielberg hizo en su momento y que hizo llorar a Drew. “Te encontramos una vez ahí sola hablando con E.T. así que le contamos a Steven, y Steven desde este momento designó a dos chicos para mantener ET vivo y que cuando fueras a hablar con él, él pudiera reaccionar a ti”, reveló cuarenta años después. Drew no pudo contener las lágrimas.