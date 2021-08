“He llorado”: Así reaccionó Paola Jara a las ofensas en redes sociales

Para nadie es un secreto que la vida de los famosos está expuesta al escarnio público, sobre todo, a las críticas por parte de los usuarios de redes sociales. Desde que se conoció que la cantante paisa Paola Jara y el santandereano Jessi Uribe sostienen una relación sentimental, ambos han sido blanco de ataques y ofensas por parte de los ‘haters’ como se suelen llamar a los seguidores que critican destructivamente a los famosos.

Ya ha pasado bastante tiempo desde que ambos anunciaron su noviazgo, sin embargo, todavía reciben ‘insultos’ por parte de algunos seguidores que no están de acuerdo con su idilio de amor, o simplemente porque no les gusta nada de lo que Jessi y Paola publican en sus cuentas de Instagram.

Recientemente la intérprete de Murió el amor confesó en una entrevista con RCN que, aunque intenta no prestarles mucha atención en momentos sí se ha sentido abrumada al leer tantas críticas, incluso, reveló que ha tenido que llorar por eso. “Sí, también he llorado, poquito, pero he llorado”.

Además, en sus redes sociales hace poco escribió: “Quienes me conocen de verdad creo que no necesitan mis explicaciones y los que no me conocen, desafortunadamente, no tengo nada para decirles, porque pues deberían tomarse el tiempo. Creo que los seres humanos debemos trabajar en eso, no podemos estar señalando y criticando o juzgando cuando no conocemos a las personas”.

Jessi y Paola están más enamorados que nunca y ya se encuentran en los preparativos de su matrimonio. Los dos han demostrado que su amor es más fuerte que los malos comentarios de muchos que dicen ser sus seguidores. En sus redes no han perdido la oportunidad de demostrarse su amor e incluso, aprovechan para hacerse bromas entre sí. Tal es el caso de un video que publicó el cantante santandereano en el que se deja en evidencia que Paola ronca mientras duerme.