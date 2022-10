Henry Cavill, Idris Elba, Harry Styles y otros famosos que podrían ser James Bond

El espía más famoso del mundo cumplió 60 años y continúa siendo también el más sexi y atractivo. A James Bond lo han encarnado actores muy atractivos que cumplen con ciertos requisitos que los productores de las cintas tienen claro. No solo cuenta que sea de origen británico, o lo parezca, sino que tenga 1,89 de estatura y oscile entre unas edades específicas, no puede ser menor de 30; pesar unos 90 kilos, ser atlético. Todas estas características las han cumplido Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y más recientemente Daniel Craig.

Idris Elba, Tom Hiddleston, Regé-Jean Page y Tom Hardy son algunos de los candidatos para encarnar al 007. Foto: Cortesía Getty Images

Ahora nuevamente el mundo está, desde hace meses, a la espera de qué actor encarnará el enigmático, siempre bien vestido y seductor agente 007.

Dentro del abanico de posibilidades se habla de Henry Cavill, de 39 años, quien se hizo famoso como Superman; Tom Hardy, de 45 años, conocido como Venom y Mad Max; el cantante Harry Styles; el actor Jacob Elordi, conocido por las películas El Stand de los Besos y Euphoria; Idris Elba, de la serie Luther y Escuadrón suicida y con 50 años nombrado por People hace unos años como el hombre más sexy; o Regé Jean Page, de 34 años, de Bridgerton, estos dos últimos de origen afro que marcaría una nueva época del agente. Todos de origen inglés.

Esta es la escena que hacen los candidatos a ser James Bond

No obstante, recientemente Michael G. Wilson, uno de los productores, dejó al descubierto que no basta con las características físicas o la amplia carrera del aspirante para ser agente. Reveló que siempre hacen la prueba con la misma escena y quien la logre se quedaría con el papel. La escena calificada como compleja es una que vimos en una de las películas de Sean Connery.

Fue en la reciente celebración de las seis décadas del personaje, organizada por el Instituto de Cine Británico de Londres (según Deadline), que Wilson habló con Deadline sobre ella. La escena es del clásico de Sean Connery From Russia with Love, traducida como de Rusia con amor. “Siempre usamos la misma escena... y esa es la de From Russia With Love donde Bond regresa después del asesinato a su habitación, y comienza a quitarse la camisa, entra a la habitación para bañarse, luego escucha algo, toma su pistola, entra y la chica está en la cama. Esa fue la prueba que usamos. Cualquiera que pueda provocar esa escena es adecuado para Bond. Es difícil de hacer”.

También te puede interesar: Shakira comenzó a seguir a Henry Cavill

Sobre el más firme aspirante a ser James Bond, él y Barbara Broccoli, concedieron una entrevista (vía Far Out Magazine) en la que hablaron del que sería el nuevo agente 007, refirieron que es un actor que deberá comprometerse por lo menos 10 o 12 años con el papel y hablaron específicamente de Idris quien es muy opcionado. “El proceso se alargará un par de años. Y cuando elijamos a James Bond, será con un compromiso de 10 o 12 años. Así que probablemente Idris Elba esté pensando: ‘¿realmente necesito este papel?’. No todos lo quieren, y ya fue bastante difícil lograr que Daniel Craig lo hiciera a pesar de tener poco más de 30 años cuando comenzó”.