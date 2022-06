Shakira comenzó a seguir a Henry Cavill en Instagram ¡Tiembla Piqué!

Hace unos días, fue tendencia un video donde se observa a Henry Cavill, quien interpretó a Superman, concediéndole una entrevista a una periodista en la alfombra roja de The Man From U.N.C.L.E. Lo que llamó la atención fue que de un momento a otro, se desconcentró al ver pasar a Shakira. Sorprendido, le preguntó a la reportera si se trataba de la colombiana, pues no lo podía creer. Cuando confirmó que sí era la intérprete de Te felicito, soltó una sonrisa

Exclusive: Henry Cavill At The Man From U.N.C.L.E. World Premiere

Gerard Piqué habría engañado a Shakira

Ahora, la colombiana es tendencia por los rumores que han surgido en las últimas horas sobre una supuesta separación con Gerard Piqué. Según afirmaron los periodistas internacionales Emilio Pérez de Rozas, Lorena Vásquez y Laura Fa, el futbolista del F.C. Barcelona le habría sido infiel a la colombiana con una modelo y azafata de 20 años.

Aunque por ahora ni Shakira ni Piqué se han pronunciado al respecto, cada vez se siguen revelando más detalles de la supuesta crisis matrimonial, que de llegar a confirmarse, pondría punto final a una historia de amor de 12 años.

Shakira y el futbolista Gerard Piqué tienen dos hijos llamados Milan y Sasha Foto: Instagram

Shakira comenzó a seguir a Henry Cavill en Instagram

Tras el escándalo generado por esos rumores, miles de internautas le han enviado mensajes de apoyo e incluso, le han recordado de manera jocosa que Henry Cavill, quien interpretó a Superman, estaría interesado en ella, pues se deslumbra con solo verla.

Como a los internautas no se les escapa nada, hace poco se dieron cuenta que la barranquillera ya está siguiendo a Henry Cavill en Instagram, y aunque eso no signifique nada para muchos, a otros sí les ha causado felicidad. Incluso, ya han sacado algunos memes, donde le dicen a Shakira, a manera de chiste, que no lo piense dos veces y se quede con el reconocido actor.