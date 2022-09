Hermano de Darío Gómez denuncia amenazas de muerte

Luego de la muerte de Darío Gómez, el pasado 26 de julio, se conoció que una de las hijas y uno de los hermanos del cantante fueron señalados de, presuntamente, haber descuidado al artista.

A raíz de esa polémica, usuarios en redes sociales comenzaron a dejarle malos comentarios a Hernán Gómez, asegurando que quería, supuestamente, aprovecharse de la fama del intérprete de Nadie es eterno en el mundo, para darse a conocer en la industria musical, pues también es cantante.

Darío Gómez falleció el 26 de julio, en Medellín, a las 7:31 p.m. Foto: Instagram

Hernán Gómez respondió a amenazas de muerte

Hace unas horas, la organización musical del hermano del fallecido artista publicó un comunicado, a través de la cuenta de Instagram del también artista, asegurando que las críticas pasaron de ser solamente en redes sociales, a algo mucho más serio, pues lo amenazaron de muerte. “Desde hace unas semanas atrás, se ha venido desencadenando una ola de odio y mensajes ofensivos hacia el artista… Estos mensajes han sido enviados por DM y a través de cuentas falsas o creadas en su momento para este tipo de actos de ofensa y/o violencia… El artista HERNÁN GÓMEZ no había prestado mucha atención, conociendo la procedencia de los mensajes, ya que ciertas cuentas no cuentan con seguidores ni publicaciones”, se lee en dicho escrito.

Aunque en un principio, Gómez no prestó mucha atención a ese tipo de mensajes, reveló en el comunicado, que en los últimos días recibió comunicaciones muy atemorizantes. “Desde el pasado fin de semana han llegado mensajes amenazantes e intimidantes, donde desean y pronostican el fallecimiento de nuestro artista. Todo esto, hasta el punto de enviar un sufragio de muerte a su lugar de residencia”.

Por esa razón, Gómez tuvo que acudir a las autoridades para que se encarguen del caso, pues ahora siente temor no solo por su vida, sino también por la de su familia. Asimismo, señaló desconocer las razones de las amenazas. “Es muy triste saber hasta dónde puede llegar el odio de las personas que no quieren ver surgir a los demás. Hernán Gómez manifiesta no deberle nada a nadie, no tener deudas con nadie, ni haber dejado enemistades a lo largo de su carrera musical”.

¿Por qué la hija y los hermanos de Darío Gómez discutieron?

Días después de la muerte del artista, Catalina Gómez afirmó que los hermanos del ‘Rey del despecho’ estaban usando su nombre para conseguir presentaciones y ganar dinero. En un comunicado emitido por Discos Dago, empresa que fue creada por el reconocido artista, se confirmaba que ninguno de los hermanos podía usar sus canciones. “Todo evento que se haga con los hermanos de Darío Gómez serán demandados, si no se cancelan. Por favor respetemos el momento y no abusen del nombre del maestro para conseguir fama”.

En una entrevista con Lo sé todo, Hernán Gómez respondió: “así no nos quiera como tíos, somos con mucho orgullo hermanos de Darío Gómez, de papá y mamá. Darío nunca fue egoísta con su música, por favor no pierda la humildad nunca. Catalina, más respeto a la dinastía, porque nosotros no les estamos pidiendo plata. Nos estamos ganando la plata ‘con el sudor de la frente’. Olga y Catalina nos quitaron a Darío, hasta de la propia mamá de nosotros. Darío se quedó hasta dos años sin ver a mi madre”, aseguró.