VIDEO: Lady Yuliana denuncia maltrato al que fue expuesta por otro cantante

El maltrato a la mujer es uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos tiempos. Incluso, varios artistas nacionales han sacado exitosos temas referentes a la defensa de las mujeres que han sido maltratadas física y verbalmente, entre ellas, Arelys Henao y Lady Yuliana, dos de las cantantes de música popular más reconocidas del país.

¿Qué pasó con Lady Yuliana?

En las últimas horas, la cantante de música popular Lady Yuliana denunció a través de sus redes sociales que, anoche, mientras se encontraba en los Premios Golden Mic Music Awards 2022, fue víctima de maltrato por parte de un hombre.

En el evento, que reconoce a lo nuevos talentos de diferentes géneros, se encontraban artistas que hasta ahora están comenzando a surgir dentro de la industria musical y también, estaban invitados otros con más reconocimiento a nivel nacional, entre ellos, Luisito Muñoz, Orlando Liñán, Hebert Vargas y Lady Yuliana, quien estaba muy feliz porque su presentación había sido todo un éxito.

Sin embargo, esa felicidad se vio opacada cuando de un momento a otro, un hombre irrumpió su camerino y comenzó a agredirla física y verbalmente. “Estoy muy triste, muy decepcionada, yo todavía me siento en shock. Haberme visto en una escena tan deprimente e inaceptable por parte de una persona que en mi vida había visto. Rechazo rotundamente cualquier acción de violencia contra la mujer, de cualquier edad y de cualquier nacionalidad. Esto no tiene por qué pasar jamás habrá una justificación para que nosotras las mujeres nos veamos en situaciones tan vulnerables”, dijo a través de sus redes sociales.

Enseguida, expresó su molestia pues lo más triste fue que ese maltrato lo recibió por parte de un colega. “¿Qué le pasa a la gente? Es que no entiendo en serio. Qué tenía en la cabeza este personaje, qué decepción. Saber que sales de tu casa con toda la ilusión, esperando ese momento de encontrarte con personas que uno admira, con artistas (…) los que me conocen saben que llego siempre con mi mejor actitud, feliz, me encanta encontrarme con mis colegas y se supone… tiene que haber un respeto. Fue un día bastante pesado y muy desconcertante”, aseguró.

Lady Yuliana denunció en redes la supuesta patada que le dio el cantante Berto Trebol pic.twitter.com/iIWBtN1pVh — La Mega (@LaMega) September 2, 2022

¿Quién es el cantante que maltrató a Lady Yuliana?

Se trata del artista puertorriqueño conocido como Berto Trébol ‘El original’, cuyo verdadero nombre es Gilberto Matías Vélez, nacido el 2 de abril de 1980, en Bayamón.

Desde que estaba muy pequeño, el artista comenzó a desarrollar su talento como compositor y cantante. Ha compartido éxitos con artistas de la talla de Don Omar, Paulina Rubio, Tego Calderón, Héctor ‘El Father’, Tito ‘El Patrón’ entre otros. Además, compuso temas como Tu cuerpo mai’ me arrebata Bailando provocas, No le Temas a Él, Gata Fiera y Agárrala .

Así fue como Lady Yuliana fue maltratada

Al parecer, el artista le habría propinado una patada a la caldense y, además la habría agredido verbalmente. En un video que publicó el programa Lo sé todo, se escucha a Lady Yuliana reclamándole por su maltrato. “Por qué me das una patada si yo estoy aquí sacando mis cosas”.

Según afirmó su equipo de trabajo, ella se encontraba en su stayling junto con otras dos mujeres, cuando de la nada, Berto Trébol entró y comenzó a coger la maleta de la artista a patadas y a insultarla, según ellos, sin razón alguna. “En los camerinos del evento Premios Golden Mic Music Awards no solo agredió a nuestra artista de manera verbal, sino también física, intimidando a Lady Yuliana, a su equipo de prensa y styling integradas por mujeres… No se contó con ningún respaldo en camerinos en el momento de la agresión”, dice un comunicado de prensa emitido por Radar agencia.

Por ahora, el artista involucrado no se ha pronunciado al respecto.