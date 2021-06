Hija de protagonista de Stars Wars, fue a la alfombra roja herida en la cara

Así se ve la hija del actor de Star Wars, Ewan McGregor, que fue atacada por un perro antes del estreno de su película y acudió a la alfombra roja con las heridas en el rostro.

La joven actriz y modelo Clara McGregor, hija del actor Ewan McGregor causó revuelo cuando acudió a la premiere de la cinta The Birthday Cake, con varias heridas en su cara causadas por la mordedura de perro. Acompañada por su padre, quien hace una aparición en la cinta, la también modelo reveló que justo cuando salía de casa para ir al evento un perro la mordió. “Cuando la mordedura de un perro te lleva directa a la sala de urgencias 30 minutos antes de que empiece la alfombra roja…”, escribió en su Instagram.

Su paso por urgencias fue documentado en su perfil de Instagram, donde subió fotos del momento de la atención hospitalaria, sin lucir preocupada, sino más bien haciendo gala de su humor. Una vez salió de emergencias fue a la alfombra de este thriller dirigido por Jimmy Giannopoulos, que se lanzó en The Mob Museum de Las Vegas. Aunque no dio detalles del incidente, hay versiones que indican que su propia mascota la mordió.

LA RELACIÓN CON SU PADRE

Clara es la hija mayor del actor escocés Ewan McGregor, que ha abrazado la fama en varias películas de Hollywood. Una dando vida al caballero jedi Obi-Wan Kenobi en Star Wars; en Moulin Rouge, junto a Nicole Kidman y más recientemente en la serie Halston de Netflix, sobre el famoso diseñador.

Padre e hija rodaron la película The Birthday Cake hace casi dos años y por esa época Clara decidió hacer fuertes revelaciones sobre su vida privada, que incluyeron haber tenido una relación sentimental abusiva, sufrir un aborto y adicción a medicamentos. Por aquel entonces (2019) Clara usó su Instagram para hablar sobre salud mental y terminó confesando dichos episodios, además de contar que pasó por rehabilitación y estaba en proceso de sanación. “Es un momento de sinceridad con la esperanza de que pueda ayudar a otros a sentirse menos solos. El año pasado me enfrenté a la adicción, conseguí estar sobria y me enfrenté a una gran depresión y ansiedad. Tuve una relación abusiva, tuve un aborto, la lista continúa”, fueron algunas de las palabras de la joven de 25 años en ese entonces.

Sobre la relación con su padre, que hoy parece en los mejores términos, no siempre fue así. En 2017 cuando Ewan aún estaba casado con la diseñadora francesa Eve Mavrakis, madre de sus cuatro hijas, y se descubrió que mantenía una relación extramarital con la actriz Mary-Elizabeth Winstead, Clara tomó partido por su progenitora. Posteriormente vino la separación de Ewan y Eva y Clara y sus tres hermanas tomaron distancia de Ewan, a quien el nuevo romance le duró poco. El tiempo sanó heridas y Ewan se acercó de nuevo a sus hijas, especialmente a Clara que ha seguido sus pasos en la actuación. Clara alterna la actuación con el modelaje.