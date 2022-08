Alberto Aguilera Valadez, conocido mundialmente como Juan Gabriel , falleció el 28 de agosto del 2016. El mexicano es uno de los grandes ídolos de la música del mundo, y sus temas como Abrázame muy fuerte, Querida, No tengo dinero y Así fue, son himnos del romanticismo en Latinoamérica.

Solo unos días antes de conmemorar el sexto aniversario del fallecimiento de el Divo de Juárez, su nombre volvió a ser tendencia por una entrevista que concedió Alberto Gómez a Chisme No Like. El hombre, quien dice ser uno de los mejores amigos del fallecido, aseguró en el programa, que Luis Alberto Aguilera Jr, hijo adoptivo del cantautor nacido en Michoacán, sostuvo una relación de pareja con Juan Gabriel.

Hijo adoptivo de Juan Gabriel habló de supuesta relación que tuvo con el cantante

Luis Alberto Aguilera Jr rompió su silencio y desmintió a quienes hicieron tal afirmación. Junior, como también es conocido, habló con el programa De primera mano, y dijo que el supuesto mejor amigo de su padre se habría confabulado con la exmánager de este, Silvia Urquidi, quien también se encuentra en disputa legal con Iván Aguilera, el heredero del cantante.

“A este señor yo no lo recuerdo, no me conoce de niño según él dice, que compruebe con una foto o algo”, dijo, a la vez que pidió respeto por la memoria de su padre y aseguró que entre ellos solo existió un lazo familiar. “Nunca hubo una relación sentimental…estoy súper molesto, traumado, y quiero demandarlo porque tengo una hija y eso no va. Si fuera así, mi papá no me llevaría a la escuela, yo era su consentido, me traía en los conciertos, y las casas que me compró. Jas Devael me conoce y yo lo conozco como su exnovio. Si Alberto Gómez es tan amigo de mi padre, debería guardar respeto” .