Sylvester Stallone es uno de los actores más reconocidos cuando de cine de acción se trata. Con 76 años, es recordado por darle vida a dos icónicos personajes de Hollywood como el boxeador Rocky Balboa y el exveterano John Rambo.

Te puede interesar: Alejandro Fernández respondió a quienes criticaron su apariencia

El nombre del estadounidense es tendencia, luego de la publicación hecha por la Revista People, donde se confirma su separación de Jennifer Flavin. La empresaria, tercera esposa del artista, es madre de las tres hijas menores del artista. Llevaban 25 años de matrimonio.

Sylvester Stallone se separa de su esposa Jennifer Flavin tras 25 años de casados

Stallone y Flavin iniciaron su romance en un restaurante de Beverly Hills, California en 1988. Se casaron 9 años después, en 1997, y dieron la bienvenida a sus tres hijas, Sophia de 25 años, Sistine de 24 y Scarlet de 20.

Vea también: Nuevo amor de Sebastián Caicedo ¿confirmó su romance?

El medio estadunidense aseguró que la mujer de 54 años asistió el pasado viernes, a la corte del Condado de Palm Beach, en Florida, donde hizo una petición para la disolución del matrimonio. Cuando el mismo medio intentó consultar información con el representante del actor, no obtuvo ningún comentario acerca de lo sucedido.

Aunque no se conocen las razones de su separación, muchos seguidores de ´Rambo´ no pudieron evitar recordar que solo hace tres meses, la pareja celebró su 25 aniversario de bodas. En esa ocasión, el actor publicó un romántico mensaje dirigido a Jennifer. “Feliz 25 aniversario a mi maravillosa esposa. No hay suficientes palabras para describir lo que esta mujer tan generosa, dedicada y paciente ha significado en nuestras vidas. ¡Solo espero que pudiera haber otros 25 más! ¡Gracias, mi amor!”, escribió el actor.