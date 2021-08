¿Impaciente e impulsiva? Laura Acuña de La Voz Kids revela secretos de su vida

Laura Acuña ha despertado todo tipo de emociones en los televidentes y usuarios de redes sociales desde que llegó al canal Caracol para presentar junto a Laura Tobón, La Voz Kids. Aunque lleva muchos años en la pantalla chica, muy pocos conocen detalles de su vida personal, pues ella suele ser muy reservada al respecto.

Te puede interesar: Estas son las mejores noticias del entretenimiento

En varias ocasiones, la presentadora suele responder a sus casi 4 millones de seguidores en Instagram, algunas de las inquietudes o curiosidades que le dejan. A través de la dinámica de preguntas y respuestas ha revelado detalles desconocidos de su vida. Por ejemplo, sus seguidores la invitaron a compartir uno de sus defectos, pero ella contó que no tiene uno sino varios: “impaciente e impulsiva… hum, aquí no alcanzo”, escribió junto a un emoticón de risas, refiriéndose a que no le alcanzaba el espacio para escribirlos todos.

A la presentadora, que tiene dos hijos con su esposo Rodrigo Kling, Helena y Nicolás, muchos usuarios le han preguntado si quiere volver a ser madre. En varias oportunidades, Laura ha dejado claro que no tiene intenciones de concebir nuevamente, pero reveló que no descartaría la posibilidad de adoptar un niño.

Puedes leer: La Voz Kids: ¿cómo les va a Laura Acuña y Laura Tobón trabajando juntas?

Otro dato desconocido de la también modelo es que confesó que no le gusta tomar alcohol y que prefiere el café.

La presentadora está tan contagiada del talento de todos los niños del reality musical más visto por los colombianos, que, en una entrevista para el programa, confesó que su sueño era ser cantante. “Creo que todos, de niños, soñábamos en algún momento con ser cantantes. Lo que pasa es que no entrenamos la voz y hubo un pequeño desvío. Me vestía y me ponía los tacones de mi mamá y cogía los cepillos de la casa para cantar”, dijo para las cámaras del canal Caracol. Sin embargo, pese a no hacer realidad ese sueño, sí se siente muy orgullosa del camino que tomó su vida en su rol como presentadora.

Laura Acuña abrió el baúl de los recuerdos y contó qué soñaba ser cuando grande

En una entrevista en The Suso’s Show, la santandereana confesó que cuando estaba en la universidad se inventó una enfermedad para que le dieran incapacidad, y así poder asistir al Concurso Nacional de Belleza en Cartagena, para apoyar a su departamento. “Estaba yo en una playa y una cámara de un noticiero nos captó, no me veía tan enferma como había dicho”.

¿Culpable o inocente? Laura Acuña pasó por El Juzgado de Suso - The Suso’s Show

Puedes leer: Milena López confesó su complejo como presentadora de televisión