Índigo: Ricardo Montaner presumió que bailó con su nieta, hija de Camilo y Evaluna

Camilo y Evaluna anunciaron el nacimiento de su primera hija Índigo el seis de abril de este año. La menor de los Montaner tuvo a su bebita en su casa, por parto natural y en el agua. La cantante estuvo acompañada de una partera y de su esposo. Seguidores, familiares y amigos cercanos celebraron el acontecimiento.

La pareja de cantantes se llevó a su hija a recorrer varios países del mundo, entre ellos México y España, lugares donde el intérprete paisa se presentó, en medio de su gira De adentro pa afuera. Sus abuelos maternos y paternos se las ingeniaron para encontrarse con la pareja y no perderse detalles de los primeros meses de la pequeña.

Índigo: Ricardo Montaner, orgulloso porque bailó con su nieta, hija de Camilo y Evaluna

Ricardo Montaner ha mostrado su felicidad con la llegada de la bebita a su familia, y siempre comparte con sus seguidores las anécdotas que vive con la primogénita de su hija menor. El famoso ´papá de los pollitos´ sorprendió recientemente con un nuevo momento que vivió con Índigo.

Días antes que el cantante de 28 años iniciara su gira por Estados Unidos y Puerto Rico, la familia compartió varios momentos especiales en su casa de Miami, ciudad donde residen desde hace años. Allí, Montaner reveló que la niña, que está próxima a cumplir 5 meses, ya estaría practicando algunos pasos de baile.

Hoy #Indigo bailo con el abuelito ..! — Ricardo Montaner (@montanertwiter) August 23, 2022

“Hoy Índigo bailó con el abuelito”, escribió en su Twitter el intérprete de Me va a extrañar y Tan enamorados, pero no dio más detalles, dejando a todos sus seguidores con mucha expectativa. Aunque muchos fanáticos le contestaron su trino pidiendo un video, más información, o al menos la canción que bailaron, el artista no volvió a hablar al respecto. Cabe recordar que la joven pareja ha decidido, como muchos otros famosos, proteger a su hija del ojo público y no mostrar plenamente su imagen, hasta que ella lo decida.