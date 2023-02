Iván Lalinde, presentador de ‘Día a Día’, confesó que se hizo retoque estético

Con más de veinte años en la televisión colombiana, Iván Lalinde es uno de los presentadores más reconocidos y queridos por los televidentes. El paisa de 48 años comparte actualmente set con Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto en Día a Día; pero también es recordado por conducir programas como La Voz Kids, La Voz Senior y El precio es correcto.

Te puede interesar: Fotos: Ella es la nueva novia de Tostao, de ChocQuibTown

Muchos internautas no se pierden ningún detalle de la vida del presentador, quien en sus redes sociales muestra rutinas de ejercicio, algunos detrás de cámaras de grabaciones y, por supuesto, el proceso que sigue viviendo tras el fallecimiento de su madre, ‘Doña Tere’. Como ya lo ha dicho, sus seguidores son parte esencial de su vida como figura pública, por lo que trata de incluirlos en algunos aspectos de su cotidianidad.

¿Qué cirugías tiene Iván Lalinde?

Hace unos días, Iván Darío Lalinde Gallego habló sobre un procedimiento que tenía “muy escondido” de sus fans. El periodista nacido en Medellín mostró que un cirujano plástico le ayudó a ‘eliminar’ los “gorditos de su espalda baja”. Además de lo juicioso que se muestra en el gimnasio, Lalinde no dudó en buscar ayuda extra para verse mejor y quitarse algunas ‘imperfecciones’. “Yo me di una ayudita con él, porque yo veía que esa vaina no iba a bajar nunca”, confesó. Iván se llevó todos los halagos por su tonificada figura, y también llamó la atención por su nuevo cambio de look gracias a un nuevo corte.

Vea también: Mamá de Chyno Miranda reaccionó a foto con Nacho: “Estoy preocupada”