Así vivió Iván Lalinde la crisis de los 40 años ¡Se desahogó!

Iván Lalinde sigue siendo uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana. Su trayectoria profesional suma más de 20 años.

Desde la próxima semana, el presentador seguirá alegrando las noches de los televidentes colombianos en la nueva temporada de La Voz Kids . Junto a Laura Acuña , Iván Lalinde será el encargado de acompañar a los participantes en su travesía dentro del concurso.

Gracias a su cercanía con los colombianos, el presentador de 44 años ha logrado construir una fuerte comunidad en redes sociales, donde cuenta con más de 600 mil seguidores, que no lo pierden de vista y siguen de cerca su profesión y también los detalles de su vida personal.

Esta vez, el paisa compartió un contenido con el que muchos internautas se sintieron identificados, pues lo consideran muy útil para todas las generaciones. Con orgullo y franqueza, el presentador trató de explicar, en segundos, lo que significó para él la ‘crisis’, de la llegada de los 40 años.

Iván Lalinde contó cómo afrontó la crisis de los 40

La crisis de las edades , así llamó Iván Lalinde a su más reciente contenido, donde resumió en tres videos cómo vivió las primeras tres décadas de su vida. De este tiempo aseguró, “las crisis nos las inventamos nosotros”.

El nuevo presentador de La Voz Kids recordó cómo fueron sus 20 años. “Uno es un culicagado que se quiere tragar el mundo, sale en ese momento de la universidad, uno quiere todo, pero no tiene plata”, confesó Iván Lalinde, para enseguida referirse a la tercera década de su vida. “A mí me tocó duro, cuando iba llegando a los 30 uno piensa que no ha hecho nada, no tengo nada porque en esta sociedad nos dicen que a esa edad uno debe tener casa, carro y beca, qué bobada”, reflexionó el paisa, quien se enfrentó a uba serie de presiones de la vida adulta.

“Para esa edad yo ya vivía solo en una ciudad y tenía que pasar plata a mis papás, yo estoy bien, pero por dentro lloraba decía, ‘no tengo nada’. Y llegan los 40 y empieza a sentirse como raro, el cuerpo no da, la energía no da, ya no es uno tan sexual, ya no quieres ir a rumbear como antes, me sentía viejo. La crisis sacude en los primeros cuatro y cinco años de esa década y ya uno se acostumbra, y cuando uno se acostumbra viene la otra y eso es lo que lo desestabiliza a uno” finaliza Iván Lalinde, entre risas.