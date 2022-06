J Balvin y Valentina Ferrer celebraron el primer año de Río, su primogénito

J Balvin, Valentina Ferrer y toda su familia están de fiesta. Hace un año la modelo argentina dio a luz a su primer hijo, fruto de su amor con el cantante colombiano.

Por medio de sus redes sociales, Valentina publicó un video homenajeando la vida de su hijo. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida 🥰🥰🥰 lo mejor que me pasó en la vida”, escribió. La publicación está acompañada de una serie de fotografías de todo el proceso de su embarazo hasta que dio a luz a Río.

Por su parte, Balvin también le dedicó unas emotivas palabras, que conmovieron a sus seguidores. “Eres lo mejor que me ha pasado GRACIAS por elegirme, Feliz primer año de vida Río”. El cantante publicó un video que cuenta con varias imágenes del pequeño, aunque todavía no se le ve el rostro. El clip está musicalizado con el tema Querido Río, canción que escribió cuando nació el bebé. “Siempre tendrás a un consejero. Si de tus sueños no me excluyes. Quiero ser tu mejor amigo. Él que siempre estará contigo”, dice en una de las estrofas.

A través de las historias de Instagram, la pareja también ha compartido imágenes de la celebración del primer año de Río. Según se ha podido ver, la familia se encuentra en Argentina, país natal de la modelo. El pequeño Río aparece abriendo uno de sus regalos.

