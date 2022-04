¿Jada Pinkett le dio la espalda a Will Smith?

Jada Pinkett sorprendió con sus declaraciones sobre el proceder de Will Smith en la noche del Óscar. Foto: getty

Will Smith está en boca de todos, y no propiamente por su trabajo actoral, desde el 27 de marzo. Esa noche, en medio de la ceremonia de los premios Óscar, el protagonista de Soy leyenda le propinó una bofetada a Cris Rock, luego del comentario del comediante, que hizo alusión a la condición física de Jada Pinkett, la esposa de Smith.

Te puede interesar:

Hollywood, y el mundo entero, estaban pendientes de las reacciones de los personajes que protagonizaron los hechos de esa noche, en que al final, Will Smith se llevó el Óscar como Mejor Actor por su interpretación estelar en King Richard. Jada Pinkett, que sufre de alopecia desde 2018, había guardado silencio, y sólo publicó una imagen en su Instagram que decía “Es tiempo de sanar y estoy aquí para ello”. Ahora, la actriz de The Matrix Reloaded, esposa de Smith hace 25 años, y madre de sus hijos Jaden y Willow, entregó unas declaraciones que dejaron a más de uno con la boca abierta.

¿Qué dijo Jada Pinkett?

Jada Pinkett fue categórica. “Nunca dije que necesitaba protección, se dio el fuego de la acción y él fue quien exageró. Yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”, declaró a la revista US Weekly. La productora también aclaró que no está molesta con su cónyuge, que no aprueba lo que ocurrió esa noche, y que lamenta que todo hubiera trascendido al plano físico. Sin embargo, para quienes conocen de cerca a Pinkett sus palabras no fueron sorpresivas, porque tiene fama de decir, sin filtros, lo que piensa. Una fuente cercana a la famosa nacida en Baltimore, quien en septiembre cumplirá 50 años, lo corroboró, y aseguró que la artista e influencer está habituada a defenderse sola. " Ella es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”

Te puede interesar: