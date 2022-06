¿James Rodríguez y Kimberly Reyes están saliendo? Los rumores aumentan

La vida sentimental de Kimberly Reyes ha sido muy comentada en los últimos días, pues pese a que confirmó su separación con Federico Severini hace unos meses, hasta la semana pasada reveló que ya firmaron los papeles del divorcio.

Kimberly Reyes y Federico Severini se casaron hace tres años en Cartagena. Foto: Instagram

Por su parte, sobre James Rodríguez también se ha dicho mucho después de su ruptura con Shannon de Lima. En algún momento se llegó a especular que estaba saliendo supuestamente con Karol G, aunque luego se aclaró que simplemente eran amigos.

¿James Rodríguez es novio de Kimberly Reyes?

Este fin de semana, se volvió tendencia la supuesta relación entre James Rodríguez y la actriz Kimberly Reyes, quienes supuestamente, estarían sostenido una relación sentimental, según afirmaron en La Red. “Existe una relación en estos momentos entre Kimbely Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez. No podemos confirmar qué tipo de relación es, tratan de pasar lo más privado posible. Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto”, afirmó la presentadora Mary Méndez.

De acuerdo con lo que se afirmó en el programa, James Rodríguez le da like a todas las publicaciones de la actriz, que interpretó a Patricia Acosta, una de las esposas de Diomedes Díaz en Diomedes, el Cacique de la Junta.

También, se sospecha porque Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, sigue en Instagram a la barranquillera.

De igual manera, Carlos Vargas, otro de los conductores de La Red, habló de la cercanía del futbolista con la actriz. “Yo grabé un reality con ella y le pregunté si estaba saliendo con James porque los escuchaba hablando, pero ella me decía: ‘no te lo puedo decir’”.

Otro de los detalles que mencionan los presentadores es que “hablan por teléfono varias veces al día”.

Por ahora, todo se trata de especulaciones, pues hasta el momento, ninguno de los dos se ha referido al tema.