Hace unos meses fue tendencia que Kimberly Reyes se había separado de su esposo, el empresario Federico Severini. Después de varios rumores, la actriz confirmó en febrero de este año que, efectivamente, su matrimonio había llegado a su fin.

Meses antes, cuando ya en redes sociales se estaba hablando de la crisis matrimonial, la pareja salió a desmentir esos rumores y a través de sus redes sociales, Kimberly dijo: “Señora, yo no me he separado, no me he divorciado, como toda pareja estamos en un proceso que nos corresponde a nosotros, que no lo conoce si nuestros amigos más cercanos”.

Kimberly Reyes confirmó que ya está legalmente divorciada de Federico Severini Foto: Instagram

Ahora, después de varios meses, vuelve a ser noticia por el mismo tema, pese a que aparentemente, ya estaba cerrado. Todo surgió luego de contestar algunos interrogantes que sus seguidores le dejaron a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ para conocer un poco más de su vida amorosa.

Kimberly Reyes confirmó que ya firmó su divorcio con Federico Severini

Aunque ya se había confirmado que Kimberly Reyes y Federico Severini se habían separado, se desconocía si legalmente ya lo habían hecho o no. Recientemente la actriz resolvió la inquietud luego de que un usuario le preguntara: “¿ya te separaste con papeles y todo legalmente?”. Concretamente, respondió: “Sí”.

También, le preguntaron si volvería con un ex, a lo que respondió directamente que “no”, dejando en evidencia que está disfrutando de su soltería.

En una oportunidad le preguntaron en redes cómo era la relación con su exesposo, a lo que ella respondió: “todo está bien, somos amigos, nos llevamos súper bien, nos queremos mucho, todo ha sido súper sano, súper amigable, sencillamente, decidimos dejar las cosas así; hicimos todo lo que se pudo, hoy en día lo más bonito que podemos decir es que tenemos un concepto muy bonito de ambos, que seremos siempre grandes amigos y nos llevaremos en el corazón”.

Por ahora, la actriz ha estado muy activa en su cuenta de Instagram donde tiene 4 millones de seguidores, publicando videos de estilo de vida y tips de belleza. Además, sigue cautivando a sus fanáticos con fotos y videos presumiendo su belleza y su envidiable cuerpo.