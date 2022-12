Jenna Ortega: edad, estatura, novio y más sobre la protagonista de ‘Merlina’

A solo dos semanas de su estreno, la serie Wednesday, también conocida como Merlina, sigue liderando el top 10 de las series más vistas en Netflix, la plataforma de streaming. La nueva producción se enfoca en la vida de Merlina Addams, personaje que interpreta Jenna Ortega, una joven actriz que sigue llamando la atención de espectadores de todo el mundo.

Aunque son varios los detalles que Ortega ha compartido sobre su trayectoria actoral son muy pocos los que se sabe de su vida privada y sentimental. La protagonista de la serie comenzó desde muy pequeña en la actuación, y su talento ha quedado plasmado en casi treinta proyectos entre el cine y la televisión.

¿Cuántos años tiene Jenna Ortega?

Jenna Marie Ortega fue fruto del amor entre Edward A. Ortega y Natalie Ortega, quien dio luz a su hija el 27 de septiembre de 2002, en Valle de Coachella, California. Aunque nació en Estados Unidos, la actriz cuenta con herencia latinoamericana, específicamente mexicana y puertorriqueña, gracias a sus padres. Creció en una familia numerosa, pues es la cuarta de seis hijos. Su padre, dedicado a los negocios y su madre, enfermera, siempre la apoyaron en su sueño artístico.

Desde que tenía seis años se interesó por el mundo de la actuación. A los ocho empezó a asistir a audiciones, pero no recibió su primer papel hasta el 2012, año en que hizo su debut como actriz en la serie Rob, donde participó en un solo episodio. Así continuó su proceso, con participaciones especiales, de un capítulo de series como CSI: NY y Rake.

¿Dónde actuó Jenna Ortega?

Dado el éxito que ha adquirido la joven con su protagónico en Merlina, sus seguidores confirman lo que ella ha dicho en varias ocasiones: se siente más cómoda en historias de terror o suspenso. Desde sus inicios en la actuación, Ortega ha luchado siempre por no ser encasillada, y durante sus diez años de carrera ha interpretado diversos papeles que la han ayudado a cambiar y madurar como profesional. Las interpretaciones que más han llamado la atención de los fans de Jenna han sido en producciones como Hoy sí, Atrapada en el medio, You y The Fallout.

¿Cuánto mide Jenna Ortega?

La estatura de la actriz es una de las más consultadas actualmente en redes sociales, pues se convirtió en un detalle casi imposible de notar desde su aparición en la serie de Netflix. Lo que aseguran la mayoría de los internautas es que, comparada con otros integrantes del elenco, llama la atención por verse mucho más baja. Varios medios internacionales, y algunos usuarios de internet, especulan que la estatura de Jenna Ortega sería aproximadamente de 1.55 m.

¿Quién es el novio de Jenna Ortega?

Desde que la prensa estadounidense comenzó a hablar de la actriz, Ortega ha sido vinculada sentimentalmente con varios de sus colegas, pero ningún romance se confirmó hasta el momento.

Contrario a lo que publica en sus redes sociales sobre su vida profesional, cuando de su privacidad se trata Jenna prefiere la discreción. Desde el 2018 ha protagonizado rumores sentimentales con otros famosos como Asher Angel, Jacob Sartorius e Isaak Presley. Aunque, hasta el momento, no ha hablado públicamente sobre alguno de ellos, sí se ha referido a las especulaciones románticas en las que se ha visto envuelta. “Lo más loco que había leído en Internet”, dijo en 2019 en el podcast Just Between Us, cuando le preguntaron por sus supuestos romances y procedió a desmentirlos todos.