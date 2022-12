“Shakira es culpable de que no tenga novia”: confesó el ‘paparazzi’ Jordi Martin

Si hay alguien experto en la vida de Shakira desde que llegó a vivir a España con Gerard Piqué, es el paparazzi Jordi Martin. Él mismo se ha declarado, en varias ocasiones, como la sombra de la pareja desde que empezaron su amor, en el 2010, hasta la actualidad, que firmaron el acuerdo de custodia de sus dos hijos, Sasha y Milan.

El nombre del español sigue siendo de los más comentados alrededor del mundo por los polémicos descubrimientos que Martí empezó a revelar desde mucho antes que la colombiana confirmara su separación del padre de sus hijos. El reportero fue noticia cuando mostró al mundo, por primera vez, la identidad de Clara Chía como la novia del exfutbolista.

Jordi Martin aseguró que la familia de Shakira lo aprecia

Dado que asegura conocer a la perfección a la barranquillera de 45 años, el comunicador español ha aprovechado para acercarse a la prensa colombiana y brindar algunas entrevistas sobre su vida y profesión. Sus más recientes declaraciones al programa de entretenimiento Lo Sé Todo siguen dando de qué hablar, después de haber anunciado que Piqué le habría hecho infiel a Shakira en más de cincuenta ocasiones.

Entre las confesiones que realizó al programa del Canal 1, el paparazzi habló sobre el estado de ánimo que ha notado en la artista desde que anunció su ruptura. “La he visto muy mal, llorando, depresiva, tuvieron que venir desde Colombia un equipo de psicólogos, pero la Shakira de ahora no es la misma de hace tres meses, ella está feliz”, contó antes de denominar a la expareja de la colombiana de “inmaduro, nefasta como persona y clasista”.

Lo que sorprendió a los televidente fue que el hombre que se dedica a la profesión desde que tenía veinte años, confesara una charla íntima que sostuvo con Nidia del Carmen Ripoll Torrado, madre de la intérprete del Waka Waka. “Yo hace poco hablé con la mamá de Shakira y le dije ‘doña Nidia siento muchísimo lo que está pasando con su marido, perdóneme si alguna vez los ofendo en algo ¿se sienten ustedes molestos?’ Y me dice: ‘En mi casa a ti se te aprecia’”, recordó.

En modo de broma, el español finalizó su entrevista asegurando que las extensas jornadas de su trabajo, le impiden sostener una relación sentimental estable.

“El buen paparazzi es el que no se le ve, yo tengo una maleta llena de disfraces, cuando me voy detrás de un famoso en un avión, para pasar desapercibido me tengo que poner un bigote o una peluca. Yo creo que Shakira respeta mi trabajo así no le guste, y si yo hablo de ella es porque quiero. Yo no tengo vida personal, Shakira es la culpable de que yo no tenga novia, me tiro 14 horas fuera de su casa, así que ella es la culpable de que yo no tenga pareja estable”, dijo entre risas el reportero, que el otro año también se radicará en Miami, como la expareja.