¿Jennifer Aniston se separó por no querer ser madre? La actriz aclaró los rumores

Una de las actrices más reconocidas a nivel mundial es Jennifer Aniston, famosa por sus múltiples papeles en la pantalla grande en Hollywood. Friends, Una pareja de tres, The morning show, Somos los Miller, Como Dios, Cómo acabar con tu jefe y Novio de alquiler, son algunas de las producciones de las cuales ha hecho parte a lo largo de su carrera.

Te puede interesar: ¿Por qué Angelina Jolie y Brad Pitt no terminan de divorciarse? Esta es la razón

Jennifer Aniston, reconocida actriz de Hollywood, se refirió a las críticas que recibió cuando se separó de Brad Pitt. Esto dijo. Foto: Getty

En cuanto a su vida privada, Aniston estuvo casada con Brad Pitt. En los años 90, conformaban una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, pero en el 2005 anunciaron su separación luego de fuertes rumores sobre una tercera en discordia que se trataba de la también actriz Angelina Jolie, con quien terminó casándose más adelante.

¿Por qué Jennifer Aniston no tuvo hijos?

Cuando Jennifer estaba con Brad, sus fanáticos no veían la hora de que anunciaran que pronto se convertirían en padres. Sin embargo, fue algo que nunca sucedió. De hecho, muchos llegaron a cuestionar a la actriz afirmando que, supuestamente, una de las razones por las cuales se había separado del actor de Sr. y Sra. Smith, había sido porque ella no quería ser madre.

Te sugerimos leer: Piqué habría accedido a que Shakira se lleve a sus hijos Milan y Sasha para Miami

Por primera vez, la actriz se refirió a ese tema y aclaró que nunca fue mamá porque luchó por años contra la infertilidad, un tema bastante personal del cual, en su momento, nunca quiso hablar públicamente. “Yo estaba tratando de quedar embarazada, fue un reto para mí, el reto de hacer un bebe”.

La actriz reconoció que tantos rumores y especulaciones sobre el por qué no tuvo hijos, llegaron a afectarla. “Todos los años y años y años de especulación... Fue realmente difícil. Estaba pasando por Fertilización in Vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba tirando todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente, no lo piensas”.

¿Jennifer Aniston no quiso tener hijos con Brad Pitt?

A raíz de que la actriz no tuvo hijos, y por muchos años se desconoció la verdadera razón, se especuló que se separó de Brad Pitt porque no quería ser madre. Sobre eso, ella respondió: “fueron mentiras absolutas. La narrativa de que yo era simplemente egoísta y que solo me importaba mi carrera. Y la razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo”, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí