¿Por qué Angelina Jolie y Brad Pitt no terminan de divorciarse? Esta es la razón

Angelina Jolie y Brad Pitt conformaron una de las parejas más mediáticas de Hollywood. Desde que se conocieron, cuando protagonizaron Sr. y Sra. Smith, en el 2005, los comentarios sobre ellos nos han cesado. “Entre nosotros surgió primero una amistad y, de repente, sucedió. En unos meses me di cuenta que nos habíamos enamorado y no podía esperar para ir a trabajar y verle. Fue hacia el final del rodaje, cuando hablamos de que, tal vez, lo nuestro podría significar algo más de lo que nos habíamos permitido creer. Aun así, tomamos muchas cosas en consideración”, contó Angelina en una oportunidad.

La reconocida actriz de Hollywood hizo reveladoras confesiones sobre su relación con Brad Pitt. “Lo sucedido en mi matrimonio me hizo temer por mis hijos”. Foto: Getty Images - Getty Images

Se casaron en el 201, pero el amor que se profesaban solo duró cinco años. En septiembre del 2016, la actriz de Maléfica solicitó el divorcio. Sin embargo, hasta el momento, las celebridades no han podido cerrar definitivamente ese capítulo de su historia.

La pareja, conocida como Brangelina, se separó, de acuerdo con lo que han dicho los medios internacionales, porque, supuestamente el actor tuvo una discusión con su hijo Maddox en un avión privado, pues, al parecer, Pitt estaba enfrentando problemas con el alcohol. Se dice que, a raíz esa situación, la familia Jolie-Pitt se dividió y, desde entonces, comenzaron los problemas entre las estrellas de Hollywood.

El mundo del espectáculo se conmocionó con la noticia. En una entrevista con Vogue, Angelina afirmó: “me separé por el bienestar de mi familia y fue la decisión correcta. Sigo sanando heridas, igual que mis hijos. Algunos se han aprovechado de mi silencio y los niños ven mentiras sobre ellos en los medios, pero les recuerdo que conocen su propia verdad y su propia mente. De hecho, son seis jóvenes muy valientes, muy fuertes”.

Angelina Jolie y Brad Pitt no terminan de divorciarse

Han pasado seis años desde que Angelina Jolie y Brad Pitt se divorciaron. Sin embargo, siguen peleando por la separación de bienes y la custodia de sus hijos. Univisión aseguró que la pareja ha gastado más de 1 millón de dólares, cada uno, en el proceso, considerado uno de los más caros y largos de Hollywood.

Brad le ha solicitado a la corte tener la custodia compartida. Sin embargo, ella se ha negado rotundamente y esa sería la razón por la cual no han podido culminar el proceso del divorcio. Según Page Six, una fuente cercana a la pareja dijo: “parece que Angelina está decidida a que Brad nunca obtenga la custodia 50/50. Y hay quienes dicen que no descansará hasta que los niños sean legalmente adultos, por lo que Brad nunca tendrá la custodia compartida”.

¿Quiénes son los Hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt?

La pareja tiene seis hijos, tres de ellos adoptados: Maddox, el mayor, quien ya está en la universidad, Pax, que cumplirá los 19 años a finales de este año y Zahara, dos años menor. Shiloh se convirtió en la primera hija biológica de la pareja y, actualmente, tiene 16 años. Los más pequeños son los mellizos Knox y Vivienne, de 13 años.