JLo ha sido protagonista por estos días, pues la celebración de su ´segunda´ boda con Ben Affleck, en la que lució tres vestidos nupciales, acaparó los titulares de los medios del mundo. La cantante y el actor festejaron durante tres días, rodeados de sus familiares y amigos, en la mansión de Affleck, ubicada en Georgia, Estados Unidos.

Ahora, la cantante es nuevamente tendencia, esta vez por la revelación que hizo la actriz y bailarina Heather Morris, recordada por su participación en la serie musical Glee, acerca de las reglas que Jennifer tendría dentro del equipo de trabajo.

Jennifer López habría rechazado bailarines por su signo zodiacal

Según el testimonio de Heather Morris, muchos bailarines se habían reunido para presentar audiciones con el deseo de ser escogidos para participar en una de las giras de la cantante de 53 años. Después de un día en pruebas, la artista se acercó a los participantes y les tocó un tema que sorprendió a más de uno. “Ella entró en la sala y dijo: ‘Muchas gracias, han trabajado muy duro. A mano alzada, si hay algún virgo en la sala, que levante la mano’. Muchos lo hicieron. Ella susurró a su asistente, los miró y les dijo: ‘Muchas gracias por venir’”, contó la bailarina profesional en el podcast Just Sayin’ con Justin Martindale, hablando del momento en que quienes pertenecían a este signo zodiacal fueron descartados.

Antes de continuar con la historia, la joven aclaró que se trataba de un rumor bastante conocido dentro de los bailarines que rodean a la intérprete de On the Floor, y aunque Heather no estuvo en el lugar de los hechos, está casi segura de su veracidad.

Desde que se hizo pública la entrevista, los seguidores de la Diva del Bronx no pudieron evitar relacionar el signo virgo con personas del pasado de la cantante. Más de uno recordó que este es el signo astrológico de Marc Anthony, su anterior esposo y padre de sus hijos, Max y Emme.