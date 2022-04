Jhonny Rivera ayudó a empleada de aerolínea para que no la sacaran del trabajo

Jhonny Rivera ha ganado el corazón de millones de seguidores no solo por su talento musical, sino por su sencillez y humildad. En varias oportunidades, el artista ha mostrado a través de sus redes sociales cómo ayuda a personas necesitadas.

Esta semana fue aplaudido por sus fanáticos después de contarles el noble gesto que tuvo con una empleada de una aerolínea. Resulta que Jhonny debía viajar a España, a presentar su show, y su vuelo, que partía desde Pereira, tenía que hacer una escala en Bogotá. El artista contó, en un video que publicó en su cuenta de Instagram, que mientras esperaba su vuelo en la capital del país presenció un acto que calificó de injusto.

“Acabo de pasar una rabia. Imagínense que yo estaba haciendo una fila y un señor sin hacer la fila se fue por el otro lado y la muchacha le dijo ‘Señor tiene que hacer la fila por allá’, y él la trató como quiso, le dijo grosera, que por qué lo gritaba, que se iba a quejar y se fue y se quejó. Vinieron los funcionarios y le tomaron una foto a la muchacha y entonces yo dije: ‘Esto es injusto’” comenzó relatando Jhonny Rivera.

Debido a la situación, él quiso intervenir y defender a la empleada de la aerolínea. “me fui hasta el ‘counter’ y les dije: ‘Yo presencié eso, y no quiero que afecten a la pobre muchacha porque realmente es injusto lo que está haciendo el señor”. Sin embargo, aseguró que la respuesta de la empresa fue que el hombre se había quejado con los altos mandos y que debido a eso, la empleada podría ser despedida.

En medio de su relato, Rivera aseguró que la mujer se dio cuenta de lo que él estaba haciendo por ella, y entre lágrimas, le agradeció por defenderla, sobre todo, porque necesitaba mucho el trabajo.

De igual manera, en la descripción del video, el cantante escribió: “Yo hasta grabé al señor jajaja, no lo subí porque no sé quién sea y si por una bobada de esas armó semejante problema, hasta me hace cerrar el Instagram”.

Respuesta de la aerolínea a Jhonny Rivera

Después de que Jhonny Rivera hiciera público lo sucedido, la aerolínea le contestó: “Gracias por tomarte el tiempo de dejarnos un video, Jhonny. Tus comentarios y apreciaciones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan en la revisión del caso”.