Nunca ha tenido una novia de clase alta y otras confesiones de Jhonny Rivera

Jhonny Rivera es uno de los cantantes más queridos del país. En su cuenta de Instagram acumula 2.5 millones de seguidores, a los que suele entretener con sus ocurrencias. Además, acostumbra a interactuar con ellos a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, y así ha confesado varios ‘secreticos’ de su vida privada..

Mientras hablaba de varios temas, un usuario le preguntó al cantante si en algún momento tendría una relación sentimental con una mujer de clase baja. Para sorpresa de muchos, Jhonny Rivera confesó que todas las mujeres con las que ha estado han sido muy humildes.

“Todas las relaciones que he tenido han sido de estrato humilde, nunca he tenido una novia de clase alta, nunca”, aseguró el intérprete de Tu veneno.

A muchos les causó curiosidad conocer más detalles sobre su vida. Incluso, debido a que el cantante lleva muchos años soltero, hay quienes se han pensado que es gay. Sin embargo, Jhonny también aclaró esa inquietud. “No soy gay, esta pregunta me la hacen muchísimo y la verdad es que antes la evadía, pero ya después me decían ‘Ah, como no responde es porque sí’, no tengo nada en contra de los gays, pero me encantan las mujeres”, confesó.

Por su parte, también le preguntaron si estaría dispuesto a perdonar una infidelidad. “Es que uno bien enamorado es otra historia, uno bien enamorado perdona porque uno dice ‘bueno, pierdo del todo o me doy otra oportunidad, qué tal que sí cambie’”.

Para cerrar, el pereirano dejó claro que se siente bien por estar soltero. “Yo creo que todos queremos vivir en paz y las relaciones, sí o sí, generan cierto estrés. Los celos, la desconfianza”, reveló.

