Jhonny Rivera , cuyo nombre de pila es Jairo Rivera Valencia, llama la atención en sus redes sociales por las ocurrencias que publica. Esta vez, el artista y su hijo Andy Rivera abrieron las puertas de la casa del intérprete de Alguien me gusta en Pereira.

El cantante de música popular compartió con sus tres millones de seguidores, la alegría de tener más de cinco camionetas y aclaró, en sus redes sociales, su intención de presumir sus adquisiciones.

Jhonny Rivera presume las lujosas camionetas que tiene gracias a sus seguidores

El cantante de 48 años abrió las puertas de la mansión de su hijo en Pereira para mostrar uno de “sus tesoros más grandes”, que cuesta varios millones de pesos. El papá de Andy Rivera expresó su felicidad de una carrera de tantos logros.

“Miren que ahora me paré en el balcón y me siento tan emocionado de todo lo que se ha logrado en 19 años. Lo que les voy a mostrar no quiero que lo tomen como presumido” dijo inicialmente Jhonny, quien, en compañía de su hijo Andy, agradeció el apoyo de sus millones de fanáticos.

“Se nos juntaron todos los carros acá por casualidad porque tuve concierto acá y los traje, es lindo eso. Lo más charro es que son todas del mismo color. Como que nos gusta el blanco. Esto es gracias a ustedes” continuaron ambos cantantes y mostraron más de cinco carros de color blanco, de varias marcas muy prestigiosas.