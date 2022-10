¿JLo y Ben Affleck están peleados? El actor habría dejado su casa

Jennifer López y Ben Affleck han conformado una de las relaciones más mediáticas de Hollywood y del mundo, no solo ahora, sino también hace 20 años, cuando estuvieron a unos días de casarse.

A poco más de un mes de que Jennifer López y Ben Affleck celebraran su segunda boda, al parecer, estarían enfrentando una crisis matrimonial. Foto: Getty

Sin imaginarlo, tantos años después se dieron una nueva oportunidad y terminaron casándose. Primero realizaron una boda íntima, muy sencilla, que sucedió en Las Vegas. Después, hicieron otra celebración, más extravagante, y como se diría coloquialmente, “con todas las de la ley”. Duró tres días y costó varios millones de dólares.

¿Por qué JLo y Ben Affleck habrían discutido?

En su luna de miel, en Europa, se mostraron muy enamorados. Sin embargo, ahora se rumora que J.Lo y Ben estarían enfrentando su primera crisis matrimonial. De acuerdo con información suministrada por el medio estadounidense Only Radar, la Diva del Bronx y el actor de Batman han tenido, supuestamente, varias discusiones, que han sido tan fuertes que Affleck habría tomado la decisión de irse de la casa. Al parecer, uno de los motivos del disgusto se habría dado por el control de la relación.

Según han dicho algunos periodistas internacionales, a JLo le gusta manejar las riendas de la relación y todo lo concernientes a decisiones familiares, algo que a Affleck no le gustaría del todo. “La pareja no deja de pelearse. Antes de la boda, Jennifer hizo una actuación digna de un Óscar, fingiendo ser perfecta y muy relajada. Ben estaba cegado por el amor, pero no se dio cuenta en qué se estaba metiendo”, dicen en el mencionado medio.

¿Qué pasa entre Ben Affleck y JLo?

Ojani Noa, el primer esposo de la artista, dijo, en diálogo con Daily Mail, que la relación entre la cantante y el actor no funcionaría, porque, supuestamente, ella no sabe cómo llevar un matrimonio “A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el esposo número cuatro. Yo fui el esposo número uno, y me dijo que yo era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en nuestra noche de bodas, dijo que íbamos a estar juntos para siempre”, aseguró.

Una fuente aseguró que: “han regresado a la vida cotidiana de trabajar y ser padres, la realidad los ha golpeado. La pareja no deja de pelearse. Antes de la boda, Jennifer hizo una actuación digna de un Oscar, fingiendo ser perfecta y muy relajada. Ben estaba cegado por el amor, pero no se dio cuenta en qué se estaba metiendo”, dijo.

Supuestamente, el actor habría abandonado la mansión que comparte con la cantante, luego de haber discutido por los constantes hábitos de fumar del artista y su supuesto desorden en la casa. “Ella odia absolutamente los cigarrillos de Ben. Él prometió dejarlo, pero con todas sus molestias, está fumando más que nunca”, aseguró un supuesto amigo de ellos al medio de comunicación.