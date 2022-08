El romance de Jennifer López y Ben Affleck no solo es uno de los más comentados en Hollywood, sino en todo el mundo. Desde que se conoció que los artistas habían decidido darse una nueva oportunidad, sus fanáticos no veían la hora de verlos llegar al altar, pues hace 18 años cancelaron su boda, a días de efectuarse, y meses después terminaron su relación.

Fue el pasado 16 de julio que la pareja se unió en una boda que fue íntima y casi secreta. Viajaron a París de luna de miel, y desde allí se conocieron varias imágenes de cada actividad que realizaron. JLo y Ben se mostraron bastante enamorados.

Jennifer López y Ben Affleck se casaron en Las Vegas. Foto: Instagram

JLo y Ben Affleck se separaron después de su gran luna de miel

Tres semanas después de la mediática boda, JLo y Ben Affleck decidieron, de mutuo acuerdo, tener su primer distanciamiento. Al parecer, creen que es necesario por el bien de su hogar.

Según el medio internacional Hollywood Life, los actores llegaron a un acuerdo de separarse luego de disfrutar su romántica luna de miel por Europa. El distanciamiento será por un tiempo, con el propósito de fortalecer los lazos de su amor y que no se pierda ni el encanto ni la magia entre ellos.

Durante ese tiempo, buscarán enfocarse en sus proyectos personales y profesionales. “Lo único que hace que su relación sea tan única es que saben más que nadie las demandas que conlleva hacer lo que hacen. De hecho, creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes y es perfecto porque cuando están separados, están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación donde ambos ganan”, afirmó una fuente cercana a JLo y Ben Affleck, al medio mencionado anteriormente.

De igual manera, otra persona cercana a las celebridades, coincidió con esa versión, asegurando, además, que no será la primera vez que lo hagan. “Entienden completamente que habrá momentos en los que no siempre podrán estar juntos. Es algo que ambos han reconocido y discutido extensamente a lo largo de su relación, por lo que no es nada nuevo. Claro, estar separados tan pronto después de su boda no es lo ideal, pero saben que tienen toda la vida por delante y disfrutan cada minuto del viaje”.

Para sentirse cerca, pese a la separación, Jennifer López y Ben Affleck se envían mensajes de texto a diario y también se hacen videollamadas.

